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Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей - 10.11.2026, ПРАЙМ
Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей компанию Google за отказ удалить запрещенный контент, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T12:32+0300
2026-11-10T12:32+0300
2026-11-10T12:32+0300
технологии
бизнес
общество
москва
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей компанию Google за отказ удалить запрещенный контент, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Google LLC виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 3,8 миллиона рублей", - огласила решение судья. Компания Google ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности в России. Таганский суд Москвы назначал ей штрафы за неудаление запрещенной информации и другие нарушения законодательства РФ.
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технологии, бизнес, общество , москва, google
Технологии, Бизнес, Общество , МОСКВА, Google
Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный контент
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей компанию Google за отказ удалить запрещенный контент, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Google LLC виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 3,8 миллиона рублей", - огласила решение судья.
Компания Google ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности в России. Таганский суд Москвы назначал ей штрафы за неудаление запрещенной информации и другие нарушения законодательства РФ.