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Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей - 10.11.2026, ПРАЙМ

Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей компанию Google за отказ удалить запрещенный контент, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T12:32+0300

2026-11-10T12:32+0300

2026-11-10T12:32+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей компанию Google за отказ удалить запрещенный контент, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Google LLC виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 3,8 миллиона рублей", - огласила решение судья. Компания Google ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности в России. Таганский суд Москвы назначал ей штрафы за неудаление запрещенной информации и другие нарушения законодательства РФ.

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технологии, бизнес, общество , москва, google