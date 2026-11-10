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Города опережающего развития: куда переезжают семьи и где ипотека 2% - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Города опережающего развития: куда переезжают семьи и где ипотека 2%
Города опережающего развития: куда переезжают семьи и где ипотека 2% - 10.11.2026, ПРАЙМ
Города опережающего развития: куда переезжают семьи и где ипотека 2%
Проекты новых городов и поселков при предприятиях и особых экономических зонах (ОЭЗ), например Доброград во Владимирской области, приводят на небольшую... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T06:06+0300
2026-11-10T06:06+0300
мнения аналитиков
бизнес
оэз
города
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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Проекты новых городов и поселков при предприятиях и особых экономических зонах (ОЭЗ), например Доброград во Владимирской области, приводят на небольшую территорию работу, жилье и инфраструктуру. За годы работы зон платежи резидентов в бюджет составили 752 миллиарда рублей и на 93 миллиарда превысили расходы казны на инфраструктуру и льготы.В 2025 году каждый бюджетный рубль, вложенный в дороги и сети зон, привлек 8,6 рубля частных денег, план по новым резидентам перевыполнен в 1,5 раза. Резиденты вложили 4,5 триллиона рублей и создали свыше 149 тысяч рабочих мест.Завод стоимостью 1 миллиард рублей в ОЭЗ освобождается от налога на имущество на срок до 10 лет и при ставке до 2,2% сохраняет владельцу до 22 миллионов рублей в год. Земельный налог обнуляется на 5 лет. Режим свободной таможенной зоны позволяет ввезти импортные станки без пошлины и налога на добавленную стоимость, и при ставке 22% партия оборудования за 500 миллионов рублей оставляет в обороте 110 миллионов рублей. Площадки подключены к электричеству и газу, поэтому деньги на подстанцию и газопровод сразу идут в производство и приближают первую прибыль.Есть, например, проекты, где промышленная площадка и жилой поселок растут вместе на частные инвестиции. В одном из них за 5 лет зону выбрали 10 компаний, общий объем инвестпроектов превышает 26 миллиардов рублей. В поселке живет более трех тысяч человек, 85% из них - семьи с детьми, средний возраст взрослых 36 лет, работают школа, детский сад и клиника.Предприятие получает кадры рядом с проходной, семья работу рядом с домом. Официальное поручение президента по итогам ПМЭФ-2026 предусматривает введение специального режима населенных пунктов опережающего развития, и сейчас идет работа над его концепцией.В регионах ставка семейной ипотеки на 2 процентных пункта ниже столичной и составляет от 2 до 10% годовых, чем больше детей, тем она ниже. По ней можно купить и готовое жилье почти в 900 городах из перечня программы. В 2026 году на конкурсах отобраны 294 проекта комфортной городской среды, среди них 99 парков и 53 набережные, а до 2030 года их будет реализовано свыше 1,6 тысяч.До 1 июля 2027 года правительство подготовит правила коллективных инвестиций граждан и компаний в благоустройство через цифровые платформы и рассмотрит налоговый вычет за такие вложения, чтобы жители могли вместе вкладываться в свой город. Бизнесу стоит выбрать зону своего профиля, семье лучше проверить свой город в перечне программы.Автор: заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин (фракция "Единая Россия")
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Алексей Говырин
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Алексей Говырин
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/14/874442536_0:18:273:291_100x100_80_0_0_a48ff77867f05d175daa2f47ed3ba5e4.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, бизнес, оэз, города
Мнения аналитиков, Бизнес, ОЭЗ, города
06:06 10.11.2026
 
Города опережающего развития: куда переезжают семьи и где ипотека 2%

Как в России строят города рядом с предприятиями

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Алексей Говырин
Алексей Говырин
Зампред Комитета Госдумы по экономической политике (фракция "Единая Россия")
Все материалы
МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Проекты новых городов и поселков при предприятиях и особых экономических зонах (ОЭЗ), например Доброград во Владимирской области, приводят на небольшую территорию работу, жилье и инфраструктуру. За годы работы зон платежи резидентов в бюджет составили 752 миллиарда рублей и на 93 миллиарда превысили расходы казны на инфраструктуру и льготы.
В 2025 году каждый бюджетный рубль, вложенный в дороги и сети зон, привлек 8,6 рубля частных денег, план по новым резидентам перевыполнен в 1,5 раза. Резиденты вложили 4,5 триллиона рублей и создали свыше 149 тысяч рабочих мест.
Завод стоимостью 1 миллиард рублей в ОЭЗ освобождается от налога на имущество на срок до 10 лет и при ставке до 2,2% сохраняет владельцу до 22 миллионов рублей в год. Земельный налог обнуляется на 5 лет. Режим свободной таможенной зоны позволяет ввезти импортные станки без пошлины и налога на добавленную стоимость, и при ставке 22% партия оборудования за 500 миллионов рублей оставляет в обороте 110 миллионов рублей. Площадки подключены к электричеству и газу, поэтому деньги на подстанцию и газопровод сразу идут в производство и приближают первую прибыль.
Есть, например, проекты, где промышленная площадка и жилой поселок растут вместе на частные инвестиции. В одном из них за 5 лет зону выбрали 10 компаний, общий объем инвестпроектов превышает 26 миллиардов рублей. В поселке живет более трех тысяч человек, 85% из них - семьи с детьми, средний возраст взрослых 36 лет, работают школа, детский сад и клиника.
Предприятие получает кадры рядом с проходной, семья работу рядом с домом. Официальное поручение президента по итогам ПМЭФ-2026 предусматривает введение специального режима населенных пунктов опережающего развития, и сейчас идет работа над его концепцией.
В регионах ставка семейной ипотеки на 2 процентных пункта ниже столичной и составляет от 2 до 10% годовых, чем больше детей, тем она ниже. По ней можно купить и готовое жилье почти в 900 городах из перечня программы. В 2026 году на конкурсах отобраны 294 проекта комфортной городской среды, среди них 99 парков и 53 набережные, а до 2030 года их будет реализовано свыше 1,6 тысяч.
До 1 июля 2027 года правительство подготовит правила коллективных инвестиций граждан и компаний в благоустройство через цифровые платформы и рассмотрит налоговый вычет за такие вложения, чтобы жители могли вместе вкладываться в свой город. Бизнесу стоит выбрать зону своего профиля, семье лучше проверить свой город в перечне программы.
Автор: заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин (фракция "Единая Россия")

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