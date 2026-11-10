Города опережающего развития: куда переезжают семьи и где ипотека 2%

МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Проекты новых городов и поселков при предприятиях и особых экономических зонах (ОЭЗ), например Доброград во Владимирской области, приводят на небольшую территорию работу, жилье и инфраструктуру. За годы работы зон платежи резидентов в бюджет составили 752 миллиарда рублей и на 93 миллиарда превысили расходы казны на инфраструктуру и льготы.В 2025 году каждый бюджетный рубль, вложенный в дороги и сети зон, привлек 8,6 рубля частных денег, план по новым резидентам перевыполнен в 1,5 раза. Резиденты вложили 4,5 триллиона рублей и создали свыше 149 тысяч рабочих мест.Завод стоимостью 1 миллиард рублей в ОЭЗ освобождается от налога на имущество на срок до 10 лет и при ставке до 2,2% сохраняет владельцу до 22 миллионов рублей в год. Земельный налог обнуляется на 5 лет. Режим свободной таможенной зоны позволяет ввезти импортные станки без пошлины и налога на добавленную стоимость, и при ставке 22% партия оборудования за 500 миллионов рублей оставляет в обороте 110 миллионов рублей. Площадки подключены к электричеству и газу, поэтому деньги на подстанцию и газопровод сразу идут в производство и приближают первую прибыль.Есть, например, проекты, где промышленная площадка и жилой поселок растут вместе на частные инвестиции. В одном из них за 5 лет зону выбрали 10 компаний, общий объем инвестпроектов превышает 26 миллиардов рублей. В поселке живет более трех тысяч человек, 85% из них - семьи с детьми, средний возраст взрослых 36 лет, работают школа, детский сад и клиника.Предприятие получает кадры рядом с проходной, семья работу рядом с домом. Официальное поручение президента по итогам ПМЭФ-2026 предусматривает введение специального режима населенных пунктов опережающего развития, и сейчас идет работа над его концепцией.В регионах ставка семейной ипотеки на 2 процентных пункта ниже столичной и составляет от 2 до 10% годовых, чем больше детей, тем она ниже. По ней можно купить и готовое жилье почти в 900 городах из перечня программы. В 2026 году на конкурсах отобраны 294 проекта комфортной городской среды, среди них 99 парков и 53 набережные, а до 2030 года их будет реализовано свыше 1,6 тысяч.До 1 июля 2027 года правительство подготовит правила коллективных инвестиций граждан и компаний в благоустройство через цифровые платформы и рассмотрит налоговый вычет за такие вложения, чтобы жители могли вместе вкладываться в свой город. Бизнесу стоит выбрать зону своего профиля, семье лучше проверить свой город в перечне программы.Автор: заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин (фракция "Единая Россия")
МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Проекты новых городов и поселков при предприятиях и особых экономических зонах (ОЭЗ), например Доброград во Владимирской области, приводят на небольшую территорию работу, жилье и инфраструктуру. За годы работы зон платежи резидентов в бюджет составили 752 миллиарда рублей и на 93 миллиарда превысили расходы казны на инфраструктуру и льготы.
В 2025 году каждый бюджетный рубль, вложенный в дороги и сети зон, привлек 8,6 рубля частных денег, план по новым резидентам перевыполнен в 1,5 раза. Резиденты вложили 4,5 триллиона рублей и создали свыше 149 тысяч рабочих мест.
Завод стоимостью 1 миллиард рублей в ОЭЗ освобождается от налога на имущество на срок до 10 лет и при ставке до 2,2% сохраняет владельцу до 22 миллионов рублей в год. Земельный налог обнуляется на 5 лет. Режим свободной таможенной зоны позволяет ввезти импортные станки без пошлины и налога на добавленную стоимость, и при ставке 22% партия оборудования за 500 миллионов рублей оставляет в обороте 110 миллионов рублей. Площадки подключены к электричеству и газу, поэтому деньги на подстанцию и газопровод сразу идут в производство и приближают первую прибыль.
Есть, например, проекты, где промышленная площадка и жилой поселок растут вместе на частные инвестиции. В одном из них за 5 лет зону выбрали 10 компаний, общий объем инвестпроектов превышает 26 миллиардов рублей. В поселке живет более трех тысяч человек, 85% из них - семьи с детьми, средний возраст взрослых 36 лет, работают школа, детский сад и клиника.
Предприятие получает кадры рядом с проходной, семья работу рядом с домом. Официальное поручение президента по итогам ПМЭФ-2026 предусматривает введение специального режима населенных пунктов опережающего развития, и сейчас идет работа над его концепцией.
В регионах ставка семейной ипотеки на 2 процентных пункта ниже столичной и составляет от 2 до 10% годовых, чем больше детей, тем она ниже. По ней можно купить и готовое жилье почти в 900 городах из перечня программы. В 2026 году на конкурсах отобраны 294 проекта комфортной городской среды, среди них 99 парков и 53 набережные, а до 2030 года их будет реализовано свыше 1,6 тысяч.
До 1 июля 2027 года правительство подготовит правила коллективных инвестиций граждан и компаний в благоустройство через цифровые платформы и рассмотрит налоговый вычет за такие вложения, чтобы жители могли вместе вкладываться в свой город. Бизнесу стоит выбрать зону своего профиля, семье лучше проверить свой город в перечне программы.
Автор: заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин (фракция "Единая Россия")
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.