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Госдума отклонила законопроект об ответственности за опасное вождение

Госдума отклонила законопроект об ответственности за опасное вождение - 10.11.2026, ПРАЙМ

Госдума отклонила законопроект об ответственности за опасное вождение

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект об административной ответственности за опасное вождение. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T18:04+0300

2026-11-10T18:04+0300

2026-11-10T18:04+0300

общество

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект об административной ответственности за опасное вождение. Документ был внесен в Госдуму в июне 2024 года группой депутатов от фракции ЛДПР. Законопроект предлагал дополнить КоАП новой статьей 12.38, которая устанавливала бы ответственность за опасное вождение. Проект предлагал штраф от 3 до 5 тысяч рублей за опасное вождение и лишение прав на срок от одного до трех месяцев за повторное нарушение. В беседе с РИА Новости зампред комитета Госдумы по уголовному и административному законодательству Дмитрий Погорелый рассказал, что комитет проанализировал ситуацию вокруг законопроекта и оснований для подготовки документа ко второму чтению не видит. "Главная причина - правовая неопределенность самого термина "опасное вождение". Понятие закреплено в ПДД еще в 2016 году, но за восемь лет так и не появились четкие, формализованные критерии. Формулировка остается слишком широкой, а в административном праве объективная сторона правонарушения должна быть описана однозначно. Когда критерии размыты, бремя доказывания фактически перекладывается на водителя", - пояснил он. Депутат уточнил, что при субъективном взгляде инспектора вынужденный маневр - скажем, экстренное торможение перед внезапно выбежавшим пешеходом - может быть квалифицирован как опасное вождение, камеры фото- и видеофиксации тоже не отличат намеренное дорожное хамство от вынужденного действия, что создает почву для избирательного применения нормы и нарушений прав добросовестных водителей, особенно в плотном городском трафике. "Следует отметить, что за каждый отдельный элемент опасного вождения уже установлена административная ответственность. Законопроект в нынешнем виде дублирует действующие нормы, не создавая работающего механизма защиты безопасности дорожного движения", - добавил Погорелый. Парламентарий также отметил, что для борьбы с умышленным хулиганством на дороге уже есть работающий механизм, судебная практика по этой статье активно развивается, и автохамов привлекают к уголовной ответственности. "Санкции здесь жестче, чем предлагал законопроект - штраф от 150 тысяч до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет. Работа в этом направлении продолжается на площадке МВД и Минтранса. Безопасность на автодорогах - приоритет нашей работы", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , госдума, лдпр, мвд