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Госдума отменила пошлину за регистрацию права управления недвижимостью
Госдума отменила пошлину за регистрацию права управления недвижимостью - 10.11.2026, ПРАЙМ
Госдума отменила пошлину за регистрацию права управления недвижимостью
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, отменяющий с 1 января 2027 года госпошлину за регистрацию права хозяйственного ведения недвижимостью,... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T14:05+0300
2026-11-10T14:05+0300
2026-11-10T14:05+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, отменяющий с 1 января 2027 года госпошлину за регистрацию права хозяйственного ведения недвижимостью, находящейся в государственной или муниципальной собственности.
Документ освобождает государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУПы и МУПы) от уплаты пошлины за госрегистрацию права хозяйственного ведения государственным или муниципальным недвижимым имуществом.
Данное изменение, согласно пояснительной записке, призвано уравнять правовой режим налогообложения ГУПов и МУПов при регистрации прав на объекты недвижимости и ликвидировать неоправданные различия в подходе к оперативному управлению и хозяйственному ведению.
"Мы убираем избыточное звено в цепочке бюджетных расходов и делаем систему управления государственным имуществом более рациональной. Это не громкая мера, но она работает на эффективность и на то, чтобы каждый рубль в бюджетной сфере использовался по прямому назначению", - заявил журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
Действующая редакция Налогового кодекса освобождает от уплаты госпошлины за регистрацию права оперативного управления государственной или муниципальной недвижимостью. Однако на госрегистрацию права хозяйственного ведения таким имуществом эта льгота не распространяется.
В рамках второго чтения было уточнено, что госпошлина не будет уплачиваться не только за государственную регистрацию права хозяйственного ведения или оперативного управления таким имуществом, но и за госрегистрацию прекращения такого права.
Размер государственной пошлины за регистрацию прав на недвижимость установлен Налоговым кодексом и в общем случае в зависимости от кадастровой стоимости объекта недвижимости сейчас может составлять от 44 тысяч до 1 миллиона рублей.
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россия, госдума
Госдума отменила пошлину за регистрацию права управления недвижимостью
Госдума отменила госпошлину за регистрацию права хозяйственного ведения недвижимостью
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, отменяющий с 1 января 2027 года госпошлину за регистрацию права хозяйственного ведения недвижимостью, находящейся в государственной или муниципальной собственности.
Документ освобождает государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУПы и МУПы) от уплаты пошлины за госрегистрацию права хозяйственного ведения государственным или муниципальным недвижимым имуществом.
Данное изменение, согласно пояснительной записке, призвано уравнять правовой режим налогообложения ГУПов и МУПов при регистрации прав на объекты недвижимости и ликвидировать неоправданные различия в подходе к оперативному управлению и хозяйственному ведению.
"Мы убираем избыточное звено в цепочке бюджетных расходов и делаем систему управления государственным имуществом более рациональной. Это не громкая мера, но она работает на эффективность и на то, чтобы каждый рубль в бюджетной сфере использовался по прямому назначению", - заявил журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
Действующая редакция Налогового кодекса освобождает от уплаты госпошлины за регистрацию права оперативного управления государственной или муниципальной недвижимостью. Однако на госрегистрацию права хозяйственного ведения таким имуществом эта льгота не распространяется.
В рамках второго чтения было уточнено, что госпошлина не будет уплачиваться не только за государственную регистрацию права хозяйственного ведения или оперативного управления таким имуществом, но и за госрегистрацию прекращения такого права.
Размер государственной пошлины за регистрацию прав на недвижимость установлен Налоговым кодексом и в общем случае в зависимости от кадастровой стоимости объекта недвижимости сейчас может составлять от 44 тысяч до 1 миллиона рублей.