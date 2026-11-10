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Госдума продлила господдержку калининградской ОЭЗ до конца 2045 года

Госдума продлила господдержку калининградской ОЭЗ до конца 2045 года - 10.11.2026, ПРАЙМ

Госдума продлила господдержку калининградской ОЭЗ до конца 2045 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении до конца 2045 года государственной поддержки резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T14:33+0300

2026-11-10T14:33+0300

2026-11-10T14:33+0300

максим топилин

госдума

оэз

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении до конца 2045 года государственной поддержки резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области и юрлиц, работающих на территории региона. Действующее законодательство предусматривает господдержку юрлиц, работающих в Калининградской области, и резидентов калининградской ОЭЗ до 1 января 2031 года. Эта поддержка оказывается в целях создания и содержания рабочих мест, импортозамещения и локализации сборочного производства, а также улучшения экономических и социальных условий проживания в регионе. Законопроект, внесенный группой сенаторов и депутатов, продлевает действие господдержки до 31 декабря 2045 года, то есть до конца функционирования калининградской ОЭЗ. Согласно пояснительной записке, это обеспечит стабильность условий хозяйственной деятельности и будет способствовать сохранению рабочих мест в течение всего периода действия этой ОЭЗ. Кроме того, для резидентов ОЭЗ в Калининградской области, включенных в реестр в 2024-2027 годах, срок осуществления капитальных вложений увеличивается с трех до шести лет при условии направления письменного заявления о внесении изменений в инвестиционную декларацию. А перечень затрат, учитываемых в качестве капвложений, дополняется затратами на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. "Расширение перечня таких затрат позволит более полно отражать затраты, направленные на модернизацию и наращивание производственных мощностей, создание собственных прорывных технологий и активное освоение выпуска широкого перечня наукоемкой продукции", - пояснил РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. А пролонгация до конца 2045 года срока господдержки резидентов калининградской ОЭЗ и юрлиц, работающих на территории области, позволит укрепить экономический потенциал этого субъекта РФ, подчеркнул он. Депутат напомнил, что ОЭЗ в Калининградской области насчитывает более 300 резидентов, которые суммарно инвестировали свыше 320 миллиардов рублей в различные отрасли и создали более 31 тысячи новых рабочих мест.

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максим топилин, госдума, оэз