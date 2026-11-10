https://1prime.ru/20261110/gosduma-875076230.html

Госдума разрешила применять пестициды два года после окончания регистрации

Госдума разрешила применять пестициды два года после окончания регистрации - 10.11.2026, ПРАЙМ

Госдума разрешила применять пестициды два года после окончания регистрации

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать пестициды и агрохимикаты надлежащего качества в течение двух лет по истечении их... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T15:30+0300

2026-11-10T15:30+0300

2026-11-10T15:42+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать пестициды и агрохимикаты надлежащего качества в течение двух лет по истечении их государственной регистрации. Документ внесен группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым. Он позволяет сохранить в обращении имеющиеся запасы пестицидов и агрохимикатов надлежащего качества, срок государственной регистрации которых истек ранее установленного изготовителем срока годности. Законопроект допускает с 1 марта 2027 года применение, реализацию, транспортировку, хранение, уничтожение, утилизацию, обезвреживание, захоронение и вывоз из РФ пестицидов и агрохимикатов после истечения срока их госрегистрации. Речь идет о пестицидах и агрохимикатах, введенных в обращение в период действия их государственной регистрации. Их использование будет возможно до окончания срока годности пестицида или агрохимиката, но не более двух лет с даты истечения срока госрегистрации. Согласно пояснительной записке, этого срока будет достаточно для завершения регистрационных процедур и использования остатков зарегистрированных ранее пестицидов и агрохимикатов. Сейчас обращение пестицидов и агрохимикатов в РФ допускается лишь при условии их государственной регистрации в соответствующем реестре. По истечении госрегистрации обращение пестицида или агрохимиката должно быть полностью прекращено, а сами они утилизированы или обезврежены. Продолжение их обращения, включая хранение на складах сельхозпроизводителей, влечет за собой штраф в размере от 1 тысячи до 100 тысяч рублей. Срок госрегистрации в общем случае составляет 10 лет, а в отдельных случаях – три года. Ежегодно регистрацию на новый срок проходят порядка 200 пестицидов, что составляет 10-12% номенклатуры рынка. На складах дистрибьютеров и сельхозпроизводителей одномоментно находится не менее 25 тысяч тонн пестицидов с истекшей в течение двух лет регистрацией.

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россия, общество , госдума