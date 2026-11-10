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В Госдуме подготовили проект о повышении страховки по долгосрочным вкладам

В Госдуме подготовили проект о повышении страховки по долгосрочным вкладам - 10.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме подготовили проект о повышении страховки по долгосрочным вкладам

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о повышении с 1 января 2027 года размера страхового возмещения по долгосрочным... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T18:39+0300

2026-11-10T18:39+0300

2026-11-10T18:39+0300

финансы

банки

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госдума

дума

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о повышении с 1 января 2027 года размера страхового возмещения по долгосрочным вкладам в российских банках в целях повышения их привлекательности для граждан. На рассмотрение Думы его планируется вынести 17 ноября. Документ увеличивает с 1,4 миллиона до 2 миллионов рублей размер страхового возмещения по вкладам на срок более трех лет. До аналогичного уровня повышается и возмещение по вкладам на срок от одного до трех лет, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами. Ранее страховка по таким безотзывным вкладам на срок от трех лет была увеличена до 2,8 миллиона рублей. "Сейчас система страхования защищает 97% всех вкладчиков, однако большая часть депозитов относится к кратко- и среднесрочным. Увеличение страховки для трехлетних вкладов повысит привлекательность долгосрочных вложений и привлечет в банковский сектор длинные деньги, которые будут использованы для кредитования экономики", - пояснил в своем Telegram-канале председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Размер страхового возмещения по счетам эскроу повышается в три раза – до 30 миллионов рублей. Такие счета открываются для купли-продажи недвижимости, расчетов по договорам участия в долевом строительстве или стройподряде. "По каждому эскроу-счету страховка будет рассчитываться отдельно. Таким образом, даже крупные вложения покупателей жилья будут защищены", - отметил Аксаков.

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финансы, банки, россия, анатолий аксаков, госдума, дума