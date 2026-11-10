https://1prime.ru/20261110/gosduma-875089542.html

В Госдуме рассказали, кого коснутся штрафы за дискредитацию ценностей

В Госдуме рассказали, кого коснутся штрафы за дискредитацию ценностей - 10.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, кого коснутся штрафы за дискредитацию ценностей

Штрафы за дискредитацию традиционных ценностей будут касаться только платформ, которые не исполняют требования уже действующего закона, рассказал глава комитета | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T20:33+0300

2026-11-10T20:33+0300

2026-11-10T20:33+0300

общество

технологии

госдума

роскомнадзор

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875089542.jpg?1794331988

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Штрафы за дискредитацию традиционных ценностей будут касаться только платформ, которые не исполняют требования уже действующего закона, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству в понедельник рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафах за неисполнение требований Роскомнадзора прекратить распространение аудиовизуальных произведений, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. "Хочу сразу всех успокоить: ни зрителей, ни пользователей интернета, платформ, никакие штрафы не коснутся. Речь идет о законопроекте, который устанавливает определенную градацию административных штрафов для платформ, которые не исполняют требования уже действующего закона, того, который заработал с 1 марта 2026 года", - сказал Боярский на видео, опубликованном в его канале на платформе в "Макс". В публикации он подчеркнул, что штрафы, предлагаемые законопроектом, касаются только владельцев онлайн-кинотеатров и соцсетей в случае, если они откажутся удалять контент с намеренной антиценностной пропагандой. Он напомнил, что закон запрещает распространение фильмов и сериалов, в которых намеренно дискредитируются российские духовно-нравственные ценности, описанные в указе президента. "Именно намеренно и дискредитируются, не путать с "не соответствуют", потому что в противном случае мы бы действительно остались без львиной доли и отечественных, и зарубежных фильмов и сериалов", - подчеркнул глава комитета. Боярский отметил, что определяют, дискредитируют ли произведение, эксперты Минкультуры, и делают это с марта текущего года. "Мы с вами как зрители, как пользователи, на мой взгляд, не видим какого-то тотального, глобального изменения на ландшафте медиарынка Российской Федерации", - добавил он. Парламентарий пояснил, что штрафы нужны, потому что запрет без них - просто декларация, и они всегда сопровождают друг друга. Боярский обратил внимание, что штрафы предусмотрены к уже существующему регулированию, которое действует более полугода, и злоупотреблений не выявлено.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , технологии, госдума, роскомнадзор