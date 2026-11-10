https://1prime.ru/20261110/gosduma-875089542.html
В Госдуме рассказали, кого коснутся штрафы за дискредитацию ценностей
В Госдуме рассказали, кого коснутся штрафы за дискредитацию ценностей - 10.11.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, кого коснутся штрафы за дискредитацию ценностей
Штрафы за дискредитацию традиционных ценностей будут касаться только платформ, которые не исполняют требования уже действующего закона, рассказал глава комитета | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T20:33+0300
2026-11-10T20:33+0300
2026-11-10T20:33+0300
общество
технологии
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Штрафы за дискредитацию традиционных ценностей будут касаться только платформ, которые не исполняют требования уже действующего закона, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству в понедельник рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафах за неисполнение требований Роскомнадзора прекратить распространение аудиовизуальных произведений, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.
"Хочу сразу всех успокоить: ни зрителей, ни пользователей интернета, платформ, никакие штрафы не коснутся. Речь идет о законопроекте, который устанавливает определенную градацию административных штрафов для платформ, которые не исполняют требования уже действующего закона, того, который заработал с 1 марта 2026 года", - сказал Боярский на видео, опубликованном в его канале на платформе в "Макс".
В публикации он подчеркнул, что штрафы, предлагаемые законопроектом, касаются только владельцев онлайн-кинотеатров и соцсетей в случае, если они откажутся удалять контент с намеренной антиценностной пропагандой. Он напомнил, что закон запрещает распространение фильмов и сериалов, в которых намеренно дискредитируются российские духовно-нравственные ценности, описанные в указе президента.
"Именно намеренно и дискредитируются, не путать с "не соответствуют", потому что в противном случае мы бы действительно остались без львиной доли и отечественных, и зарубежных фильмов и сериалов", - подчеркнул глава комитета.
Боярский отметил, что определяют, дискредитируют ли произведение, эксперты Минкультуры, и делают это с марта текущего года.
"Мы с вами как зрители, как пользователи, на мой взгляд, не видим какого-то тотального, глобального изменения на ландшафте медиарынка Российской Федерации", - добавил он.
Парламентарий пояснил, что штрафы нужны, потому что запрет без них - просто декларация, и они всегда сопровождают друг друга. Боярский обратил внимание, что штрафы предусмотрены к уже существующему регулированию, которое действует более полугода, и злоупотреблений не выявлено.
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ПРАЙМ
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общество , технологии, госдума, роскомнадзор
Общество , Технологии, Госдума, Роскомнадзор
В Госдуме рассказали, кого коснутся штрафы за дискредитацию ценностей
Боярский: штрафы за дискредитацию традиционных ценностей будут касаться только платформ
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Штрафы за дискредитацию традиционных ценностей будут касаться только платформ, которые не исполняют требования уже действующего закона, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству в понедельник рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафах за неисполнение требований Роскомнадзора прекратить распространение аудиовизуальных произведений, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.
"Хочу сразу всех успокоить: ни зрителей, ни пользователей интернета, платформ, никакие штрафы не коснутся. Речь идет о законопроекте, который устанавливает определенную градацию административных штрафов для платформ, которые не исполняют требования уже действующего закона, того, который заработал с 1 марта 2026 года", - сказал Боярский на видео, опубликованном в его канале на платформе в "Макс".
В публикации он подчеркнул, что штрафы, предлагаемые законопроектом, касаются только владельцев онлайн-кинотеатров и соцсетей в случае, если они откажутся удалять контент с намеренной антиценностной пропагандой. Он напомнил, что закон запрещает распространение фильмов и сериалов, в которых намеренно дискредитируются российские духовно-нравственные ценности, описанные в указе президента.
"Именно намеренно и дискредитируются, не путать с "не соответствуют", потому что в противном случае мы бы действительно остались без львиной доли и отечественных, и зарубежных фильмов и сериалов", - подчеркнул глава комитета.
Боярский отметил, что определяют, дискредитируют ли произведение, эксперты Минкультуры, и делают это с марта текущего года.
"Мы с вами как зрители, как пользователи, на мой взгляд, не видим какого-то тотального, глобального изменения на ландшафте медиарынка Российской Федерации", - добавил он.
Парламентарий пояснил, что штрафы нужны, потому что запрет без них - просто декларация, и они всегда сопровождают друг друга. Боярский обратил внимание, что штрафы предусмотрены к уже существующему регулированию, которое действует более полугода, и злоупотреблений не выявлено.