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В России вступил в силу новый ГОСТ на остановки общественного транспорта

В России вступил в силу новый ГОСТ на остановки общественного транспорта - 10.11.2026, ПРАЙМ

В России вступил в силу новый ГОСТ на остановки общественного транспорта

Новый ГОСТ на остановки общественного транспорта во вторник вступил в силу в России, он учитывает требования к безопасности и удобству для граждан, а также... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T08:53+0300

2026-11-10T08:53+0300

2026-11-10T09:17+0300

бизнес

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на остановки общественного транспорта во вторник вступил в силу в России, он учитывает требования к безопасности и удобству для граждан, а также доступность транспорта для маломобильных пассажиров. Остановки будут разделены на три категории в зависимости от пассажиропотока: базовые (менее 100 пассажиров в сутки), улучшенные (от 100 до 500 пассажиров) и расширенные (более 500 пассажиров в сутки). При этом для каждой категории остановок предусмотрены свои требования к обустройству. Также стандарт определяет расстояния между остановками, требования к посадочным площадкам, освещению и информированию пассажиров. Например, они должны устанавливаться не дальше чем в 250 метрах от мест притяжения пассажиров, а при пересадке расстояние не должно превышать 120 метров. В павильонах остановок должно быть предусмотрено место для детской или инвалидной коляски размером не менее 0,9 на 1,2 метра, а для пассажиров с нарушением зрения - тактильные указатели и системы звукового ориентирования. Кроме того, остановки улучшенного и расширенного классов рекомендуется оснащать Wi-Fi, зарядками для смартфонов, средствами экстренной связи и системами видеонаблюдения. Новые требования будут применяться при строительстве новых и плановом обновлении действующих остановок. Это поможет сформировать единый подход к обустройству остановок по всей России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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