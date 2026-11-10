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В России вступил в силу новый ГОСТ на остановки общественного транспорта - 10.11.2026, ПРАЙМ
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В России вступил в силу новый ГОСТ на остановки общественного транспорта
В России вступил в силу новый ГОСТ на остановки общественного транспорта - 10.11.2026, ПРАЙМ
В России вступил в силу новый ГОСТ на остановки общественного транспорта
Новый ГОСТ на остановки общественного транспорта во вторник вступил в силу в России, он учитывает требования к безопасности и удобству для граждан, а также... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T08:53+0300
2026-11-10T09:17+0300
бизнес
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на остановки общественного транспорта во вторник вступил в силу в России, он учитывает требования к безопасности и удобству для граждан, а также доступность транспорта для маломобильных пассажиров. Остановки будут разделены на три категории в зависимости от пассажиропотока: базовые (менее 100 пассажиров в сутки), улучшенные (от 100 до 500 пассажиров) и расширенные (более 500 пассажиров в сутки). При этом для каждой категории остановок предусмотрены свои требования к обустройству. Также стандарт определяет расстояния между остановками, требования к посадочным площадкам, освещению и информированию пассажиров. Например, они должны устанавливаться не дальше чем в 250 метрах от мест притяжения пассажиров, а при пересадке расстояние не должно превышать 120 метров. В павильонах остановок должно быть предусмотрено место для детской или инвалидной коляски размером не менее 0,9 на 1,2 метра, а для пассажиров с нарушением зрения - тактильные указатели и системы звукового ориентирования. Кроме того, остановки улучшенного и расширенного классов рекомендуется оснащать Wi-Fi, зарядками для смартфонов, средствами экстренной связи и системами видеонаблюдения. Новые требования будут применяться при строительстве новых и плановом обновлении действующих остановок. Это поможет сформировать единый подход к обустройству остановок по всей России.
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бизнес
Бизнес
08:53 10.11.2026 (обновлено: 09:17 10.11.2026)
 
В России вступил в силу новый ГОСТ на остановки общественного транспорта

Новый ГОСТ на остановки общественного транспорта вступил в силу в России

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на остановки общественного транспорта во вторник вступил в силу в России, он учитывает требования к безопасности и удобству для граждан, а также доступность транспорта для маломобильных пассажиров.
Остановки будут разделены на три категории в зависимости от пассажиропотока: базовые (менее 100 пассажиров в сутки), улучшенные (от 100 до 500 пассажиров) и расширенные (более 500 пассажиров в сутки). При этом для каждой категории остановок предусмотрены свои требования к обустройству.
Также стандарт определяет расстояния между остановками, требования к посадочным площадкам, освещению и информированию пассажиров. Например, они должны устанавливаться не дальше чем в 250 метрах от мест притяжения пассажиров, а при пересадке расстояние не должно превышать 120 метров.
В павильонах остановок должно быть предусмотрено место для детской или инвалидной коляски размером не менее 0,9 на 1,2 метра, а для пассажиров с нарушением зрения - тактильные указатели и системы звукового ориентирования.
Кроме того, остановки улучшенного и расширенного классов рекомендуется оснащать Wi-Fi, зарядками для смартфонов, средствами экстренной связи и системами видеонаблюдения.
Новые требования будут применяться при строительстве новых и плановом обновлении действующих остановок. Это поможет сформировать единый подход к обустройству остановок по всей России.
 
Бизнес
 
 
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