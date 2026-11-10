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В Москве начался прием заявок на грант для малого и среднего бизнеса - 10.11.2026, ПРАЙМ
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В Москве начался прием заявок на грант для малого и среднего бизнеса
В Москве начался прием заявок на грант для малого и среднего бизнеса - 10.11.2026, ПРАЙМ
В Москве начался прием заявок на грант для малого и среднего бизнеса
Прием заявок на грант для представителей малого и среднего предпринимательства, позволяющий компенсировать часть расходов на приобретение и лизинг оборудования, | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T11:54+0300
2026-11-10T11:54+0300
бизнес
россия
москва
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Прием заявок на грант для представителей малого и среднего предпринимательства, позволяющий компенсировать часть расходов на приобретение и лизинг оборудования, стартовал в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В столице начался прием заявок на грант для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). С его помощью можно компенсировать часть расходов на приобретение и лизинг оборудования, а также проценты по кредитам на развитие деятельности", - говорится в сообщении. Отмечается, что грант распространяется на затраты, понесенные с 1 июля 2025 года. Благодаря ему можно возместить половину расходов на отечественное оборудование и 35% стоимости импортного. Доступна также компенсация процентов по кредитам. Максимальный размер выплат - 30 миллионов рублей в год. "За четыре года существования гранта московским компаниям выделили больше восьми миллиардов рублей. Поддержку получили около тысячи предпринимателей. Они направили средства на увеличение производственных мощностей, запуск проектов и внедрение инновационных решений", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной. Претендовать на поддержку могут участники Московского инновационного кластера: предприятия, работающие в сфере науки, промышленности и информационных технологий, организации, входящие в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний города, а также в реестр субъектов креативных индустрий.
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192
40
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
11:54 10.11.2026
 
В Москве начался прием заявок на грант для малого и среднего бизнеса

Прием заявок на грант для малого бизнеса на покупку оборудования открылся в Москве

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Прием заявок на грант для представителей малого и среднего предпринимательства, позволяющий компенсировать часть расходов на приобретение и лизинг оборудования, стартовал в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В столице начался прием заявок на грант для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). С его помощью можно компенсировать часть расходов на приобретение и лизинг оборудования, а также проценты по кредитам на развитие деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что грант распространяется на затраты, понесенные с 1 июля 2025 года. Благодаря ему можно возместить половину расходов на отечественное оборудование и 35% стоимости импортного. Доступна также компенсация процентов по кредитам. Максимальный размер выплат - 30 миллионов рублей в год.
"За четыре года существования гранта московским компаниям выделили больше восьми миллиардов рублей. Поддержку получили около тысячи предпринимателей. Они направили средства на увеличение производственных мощностей, запуск проектов и внедрение инновационных решений", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Претендовать на поддержку могут участники Московского инновационного кластера: предприятия, работающие в сфере науки, промышленности и информационных технологий, организации, входящие в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний города, а также в реестр субъектов креативных индустрий.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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