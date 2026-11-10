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Выручка Henkel за девять месяцев выросла на 3,3%

Выручка Henkel за девять месяцев выросла на 3,3% - 10.11.2026, ПРАЙМ

Выручка Henkel за девять месяцев выросла на 3,3%

Немецкая Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, в январе-сентябре 2026 года увеличила выручку на 3,3% в годовом... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:10+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Немецкая Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, в январе-сентябре 2026 года увеличила выручку на 3,3% в годовом выражении, до 16,061 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности компании. Компания также отчиталась об органическом росте продаж за девять месяцев на 4,3%. Выручка за январь-сентябрь на крупнейшем рынке компании - в Европе – выросла на 1,9% в годовом выражении, до 6,081 миллиарда евро, в Северной Америке – увеличилась на 0,7%, до 4,168 миллиарда евро. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) выручка возросла на 8,7%, в Индии, на Ближнем Востоке и в Африке - на 3,8%, в Латинской Америке – на 7,1%. В третьем квартале компания отметила органический рост продаж на 6,5% в годовом выражении. А выручка за квартал увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,713 миллиарда евро. В Европе выручка за квартал выросла на 5,6% в годовом выражении, до 2,101 миллиарда евро, в Северной Америке - возросла на 16,2%, до 1,532 миллиарда евро. Продажи в АТР увеличились на 13,3% в годовом выражении, в Индии, на Ближнем Востоке и в Африке – выросли на 12,4%, в Латинской Америке - на 13,7%. Компания повысила прогноз по органическому росту продаж на 2026 год до 3%-4% с 1,5%-3,5%. Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании - Persil, Schwarzkopf, Syoss, got2b, Pattex, Dial. Штат компании составляет около 47 тысяч сотрудников.

европа

азиатско-тихоокеанский регион

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бизнес, мировая экономика, европа, азиатско-тихоокеанский регион, индия, атр, henkel, persil