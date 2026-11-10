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Шоколад тает: биржевые цены на како-бобы рухнули ниже 5 тысяч долларов - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Шоколад тает: биржевые цены на како-бобы рухнули ниже 5 тысяч долларов
Шоколад тает: биржевые цены на како-бобы рухнули ниже 5 тысяч долларов - 10.11.2026, ПРАЙМ
Шоколад тает: биржевые цены на како-бобы рухнули ниже 5 тысяч долларов
Биржевые цены на какао-бобы в мире во вторник теряют 3,5% стоимости, опустившись ниже уровня в 5000 долларов за тонну - впервые с конца июля, следует из данных... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T13:26+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире во вторник теряют 3,5% стоимости, опустившись ниже уровня в 5000 долларов за тонну - впервые с конца июля, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 13.20 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижалась на 3,48% относительно предыдущего закрытия - до 4935 долларов за тонну. Показатель находится ниже отметки в 5000 долларов впервые с 28 июля. С начала месяца стоимость сократилась на 9,5%.
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Рынок
13:26 10.11.2026 (обновлено: 14:17 10.11.2026)
 
Шоколад тает: биржевые цены на како-бобы рухнули ниже 5 тысяч долларов

Цены на какао-бобы упали ниже 5000 долларов за тонну впервые с 28 июля

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКакао-масло и како-порошок
Какао-масло и како-порошок - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире во вторник теряют 3,5% стоимости, опустившись ниже уровня в 5000 долларов за тонну - впервые с конца июля, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 13.20 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижалась на 3,48% относительно предыдущего закрытия - до 4935 долларов за тонну.
Показатель находится ниже отметки в 5000 долларов впервые с 28 июля.
С начала месяца стоимость сократилась на 9,5%.
 
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