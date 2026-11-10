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Шоколад тает: биржевые цены на како-бобы рухнули ниже 5 тысяч долларов

Шоколад тает: биржевые цены на како-бобы рухнули ниже 5 тысяч долларов - 10.11.2026, ПРАЙМ

Шоколад тает: биржевые цены на како-бобы рухнули ниже 5 тысяч долларов

Биржевые цены на какао-бобы в мире во вторник теряют 3,5% стоимости, опустившись ниже уровня в 5000 долларов за тонну - впервые с конца июля, следует из данных... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T13:26+0300

2026-11-10T13:26+0300

2026-11-10T14:17+0300

рынок

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире во вторник теряют 3,5% стоимости, опустившись ниже уровня в 5000 долларов за тонну - впервые с конца июля, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 13.20 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижалась на 3,48% относительно предыдущего закрытия - до 4935 долларов за тонну. Показатель находится ниже отметки в 5000 долларов впервые с 28 июля. С начала месяца стоимость сократилась на 9,5%.

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рынок