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В Сбербанке рассказали, как ИИ решает вопросы клиентов

В Сбербанке рассказали, как ИИ решает вопросы клиентов - 10.11.2026, ПРАЙМ

В Сбербанке рассказали, как ИИ решает вопросы клиентов

Искусственный интеллект решает в Сбербанке 7 из 10 вопросов, поступающих от клиентов, рассказала РИА Новости в преддверии 185-летия банка вице-президент и... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T08:26+0300

2026-11-10T08:26+0300

2026-11-10T09:11+0300

банки

финансы

сбербанк

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект решает в Сбербанке 7 из 10 вопросов, поступающих от клиентов, рассказала РИА Новости в преддверии 185-летия банка вице-президент и директор департамента "Забота о клиентах" Елена Левина. " В "Сбере" самый высокий уровень автономного решения вопросов клиентов на рынке - свыше 71%. "Иными словами, в 7 из 10 случаев вопрос решается с помощью искусственного интеллекта", - сказала она. Ежемесячно в Сбербанк поступает около 16 миллионов обращений от клиентов, из которых 75% приходятся на звонки, а 25% - на сообщения в поддержку. Также Левина пояснила, что у каналов связи есть небольшие различия. Так, на звонки часто поступают запросы о балансе или о зачислениях, но в чате таких вопросов минимум, так как клиент уже находится в мобильном приложении и видит всю информацию в нем. При этом звонки по номеру начали трансформироваться в канал для решения любых вопросов, не связанных с банком и экосистемой. "Сегодня нам звонят, в том числе чтобы отключить подписки на популярных сервисах других компаний, решить вопрос с арестом в стороннем банке и получить справочную информацию", - уточнила Левина. Вместе с тем звонок остается самым популярным способом связи с банком, а те, кто не любит или не хочет долго печатать на клавиатуре, могут отправить голосовые сообщения. Еще работает автоматический перевод на более чем 90 языков, от иностранных до языков народов России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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