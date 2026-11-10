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В Сбербанке рассказали, как ИИ решает вопросы клиентов - 10.11.2026, ПРАЙМ
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В Сбербанке рассказали, как ИИ решает вопросы клиентов
В Сбербанке рассказали, как ИИ решает вопросы клиентов - 10.11.2026, ПРАЙМ
В Сбербанке рассказали, как ИИ решает вопросы клиентов
Искусственный интеллект решает в Сбербанке 7 из 10 вопросов, поступающих от клиентов, рассказала РИА Новости в преддверии 185-летия банка вице-президент и... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T08:26+0300
2026-11-10T09:11+0300
банки
финансы
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875052257.jpg?1794291090
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект решает в Сбербанке 7 из 10 вопросов, поступающих от клиентов, рассказала РИА Новости в преддверии 185-летия банка вице-президент и директор департамента "Забота о клиентах" Елена Левина. " В "Сбере" самый высокий уровень автономного решения вопросов клиентов на рынке - свыше 71%. "Иными словами, в 7 из 10 случаев вопрос решается с помощью искусственного интеллекта", - сказала она. Ежемесячно в Сбербанк поступает около 16 миллионов обращений от клиентов, из которых 75% приходятся на звонки, а 25% - на сообщения в поддержку. Также Левина пояснила, что у каналов связи есть небольшие различия. Так, на звонки часто поступают запросы о балансе или о зачислениях, но в чате таких вопросов минимум, так как клиент уже находится в мобильном приложении и видит всю информацию в нем. При этом звонки по номеру начали трансформироваться в канал для решения любых вопросов, не связанных с банком и экосистемой. "Сегодня нам звонят, в том числе чтобы отключить подписки на популярных сервисах других компаний, решить вопрос с арестом в стороннем банке и получить справочную информацию", - уточнила Левина. Вместе с тем звонок остается самым популярным способом связи с банком, а те, кто не любит или не хочет долго печатать на клавиатуре, могут отправить голосовые сообщения. Еще работает автоматический перевод на более чем 90 языков, от иностранных до языков народов России.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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банки, финансы, сбербанк
Банки, Финансы, Сбербанк
08:26 10.11.2026 (обновлено: 09:11 10.11.2026)
 
В Сбербанке рассказали, как ИИ решает вопросы клиентов

Левина: искусственный интеллект решает 7 из 10 вопросов клиентов Сбербанка

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект решает в Сбербанке 7 из 10 вопросов, поступающих от клиентов, рассказала РИА Новости в преддверии 185-летия банка вице-президент и директор департамента "Забота о клиентах" Елена Левина.
" В "Сбере" самый высокий уровень автономного решения вопросов клиентов на рынке - свыше 71%. "Иными словами, в 7 из 10 случаев вопрос решается с помощью искусственного интеллекта", - сказала она.
Ежемесячно в Сбербанк поступает около 16 миллионов обращений от клиентов, из которых 75% приходятся на звонки, а 25% - на сообщения в поддержку.
Также Левина пояснила, что у каналов связи есть небольшие различия. Так, на звонки часто поступают запросы о балансе или о зачислениях, но в чате таких вопросов минимум, так как клиент уже находится в мобильном приложении и видит всю информацию в нем.
При этом звонки по номеру начали трансформироваться в канал для решения любых вопросов, не связанных с банком и экосистемой. "Сегодня нам звонят, в том числе чтобы отключить подписки на популярных сервисах других компаний, решить вопрос с арестом в стороннем банке и получить справочную информацию", - уточнила Левина.
Вместе с тем звонок остается самым популярным способом связи с банком, а те, кто не любит или не хочет долго печатать на клавиатуре, могут отправить голосовые сообщения.
Еще работает автоматический перевод на более чем 90 языков, от иностранных до языков народов России.
 
БанкиФинансыСбербанк
 
 
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