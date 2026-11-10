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Европа рискует проиграть гонку ИИ из-за собственных законов, пишет FT - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Европа рискует проиграть гонку ИИ из-за собственных законов, пишет FT
Европа рискует проиграть гонку ИИ из-за собственных законов, пишет FT - 10.11.2026, ПРАЙМ
Европа рискует проиграть гонку ИИ из-за собственных законов, пишет FT
Евросоюз рискует собственными законами лишить европейские компании возможности конкурировать с американскими и китайскими разработчиками искусственного... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T11:25+0300
2026-11-10T11:25+0300
технологии
мировая экономика
сша
китай
брюссель
ес
financial times
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз рискует собственными законами лишить европейские компании возможности конкурировать с американскими и китайскими разработчиками искусственного интеллекта и окончательно закрепить технологическую зависимость от США и Китая, поскольку жесткие ограничения на использование данных мешают обучению собственных нейросетей, сообщает Financial Times со ссылкой на письмо 16 европейских бизнес-объединений депутатам Европарламента. "Если европейские правила будут чрезмерно затруднять использование данных европейскими компаниями, они не смогут разрабатывать и внедрять собственные модели и системы искусственного интеллекта. В результате европейский ИИ окажется неконкурентоспособным, и не останется иного выбора, кроме как продолжать полагаться на ИИ, созданный за пределами Европы", - говорится в письме, которое цитирует издание. По данным FT, европейский бизнес требует, чтобы готовящаяся реформа цифрового законодательства ЕС не ограничивалась косметическим сокращением бюрократии, а обеспечила компаниям реальный доступ к данным, необходимым для обучения ИИ. Предприниматели предупреждают, что иначе Брюссель, провозглашающий технологический суверенитет своей целью, рискует собственными ограничениями поставить европейскую индустрию в заведомо невыгодное положение перед зарубежными конкурентами. Среди подписантов обращения - European Tech Alliance, DigitalEurope, BusinessEurope и EuroCommerce. Спор развернулся вокруг пакета Digital Omnibus, предусматривающего пересмотр правил ЕС в области искусственного интеллекта, данных и кибербезопасности. Бизнес настаивает, что защита граждан и развитие европейских технологий не противоречат друг другу, однако чрезмерное регулирование может оставить Европу потребителем иностранных систем ИИ вместо создания собственных конкурентоспособных разработок.
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технологии, мировая экономика, сша, китай, брюссель, ес, financial times
Технологии, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Брюссель, ЕС, Financial Times
11:25 10.11.2026
 
Европа рискует проиграть гонку ИИ из-за собственных законов, пишет FT

FT: Евросоюз рискует проиграть США и Китаю гонку ИИ из-за собственных законов

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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз рискует собственными законами лишить европейские компании возможности конкурировать с американскими и китайскими разработчиками искусственного интеллекта и окончательно закрепить технологическую зависимость от США и Китая, поскольку жесткие ограничения на использование данных мешают обучению собственных нейросетей, сообщает Financial Times со ссылкой на письмо 16 европейских бизнес-объединений депутатам Европарламента.
"Если европейские правила будут чрезмерно затруднять использование данных европейскими компаниями, они не смогут разрабатывать и внедрять собственные модели и системы искусственного интеллекта. В результате европейский ИИ окажется неконкурентоспособным, и не останется иного выбора, кроме как продолжать полагаться на ИИ, созданный за пределами Европы", - говорится в письме, которое цитирует издание.
По данным FT, европейский бизнес требует, чтобы готовящаяся реформа цифрового законодательства ЕС не ограничивалась косметическим сокращением бюрократии, а обеспечила компаниям реальный доступ к данным, необходимым для обучения ИИ. Предприниматели предупреждают, что иначе Брюссель, провозглашающий технологический суверенитет своей целью, рискует собственными ограничениями поставить европейскую индустрию в заведомо невыгодное положение перед зарубежными конкурентами.
Среди подписантов обращения - European Tech Alliance, DigitalEurope, BusinessEurope и EuroCommerce.
Спор развернулся вокруг пакета Digital Omnibus, предусматривающего пересмотр правил ЕС в области искусственного интеллекта, данных и кибербезопасности. Бизнес настаивает, что защита граждан и развитие европейских технологий не противоречат друг другу, однако чрезмерное регулирование может оставить Европу потребителем иностранных систем ИИ вместо создания собственных конкурентоспособных разработок.
 
ТехнологииМировая экономикаСШАКИТАЙБрюссельЕСFinancial Times
 
 
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