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Европа рискует проиграть гонку ИИ из-за собственных законов, пишет FT

Европа рискует проиграть гонку ИИ из-за собственных законов, пишет FT - 10.11.2026, ПРАЙМ

Европа рискует проиграть гонку ИИ из-за собственных законов, пишет FT

Евросоюз рискует собственными законами лишить европейские компании возможности конкурировать с американскими и китайскими разработчиками искусственного... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:25+0300

2026-11-10T11:25+0300

2026-11-10T11:25+0300

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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз рискует собственными законами лишить европейские компании возможности конкурировать с американскими и китайскими разработчиками искусственного интеллекта и окончательно закрепить технологическую зависимость от США и Китая, поскольку жесткие ограничения на использование данных мешают обучению собственных нейросетей, сообщает Financial Times со ссылкой на письмо 16 европейских бизнес-объединений депутатам Европарламента. "Если европейские правила будут чрезмерно затруднять использование данных европейскими компаниями, они не смогут разрабатывать и внедрять собственные модели и системы искусственного интеллекта. В результате европейский ИИ окажется неконкурентоспособным, и не останется иного выбора, кроме как продолжать полагаться на ИИ, созданный за пределами Европы", - говорится в письме, которое цитирует издание. По данным FT, европейский бизнес требует, чтобы готовящаяся реформа цифрового законодательства ЕС не ограничивалась косметическим сокращением бюрократии, а обеспечила компаниям реальный доступ к данным, необходимым для обучения ИИ. Предприниматели предупреждают, что иначе Брюссель, провозглашающий технологический суверенитет своей целью, рискует собственными ограничениями поставить европейскую индустрию в заведомо невыгодное положение перед зарубежными конкурентами. Среди подписантов обращения - European Tech Alliance, DigitalEurope, BusinessEurope и EuroCommerce. Спор развернулся вокруг пакета Digital Omnibus, предусматривающего пересмотр правил ЕС в области искусственного интеллекта, данных и кибербезопасности. Бизнес настаивает, что защита граждан и развитие европейских технологий не противоречат друг другу, однако чрезмерное регулирование может оставить Европу потребителем иностранных систем ИИ вместо создания собственных конкурентоспособных разработок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, мировая экономика, сша, китай, брюссель, ес, financial times