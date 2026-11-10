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В Индии потребление алкоголя выросло на 10% - 10.11.2026, ПРАЙМ
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В Индии потребление алкоголя выросло на 10%
В Индии потребление алкоголя выросло на 10% - 10.11.2026, ПРАЙМ
В Индии потребление алкоголя выросло на 10%
Потребление алкоголя в Индии выросло в первом полугодии 2026 года на 10% - самыми высокими темпами среди крупных мировых рынков алкогольной продукции, в Китае и | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T17:31+0300
2026-11-10T17:31+0300
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мировая экономика
индия
китай
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Потребление алкоголя в Индии выросло в первом полугодии 2026 года на 10% - самыми высокими темпами среди крупных мировых рынков алкогольной продукции, в Китае и США зафиксировано снижение показателя, сообщила индийская газета Times of India со ссылкой на статистические данные компании IWSR. "Объемы потребления алкоголя в стране (Индии - ред.) подскочили на 10% в первом полугодии 2026 года, что стало самым быстрым ростом среди 21 ключевого рынка... В США, которые наряду с Китаем являются крупнейшим в мире рынком алкогольной продукции, было зафиксировано снижение потребления на 4%, в то время как в Китае объемы (потребления - ред.) сократились на 3%", - пишет газета. Индия возглавила рейтинг роста потребления алкоголя, отмечает издание, тогда как за ней следуют Колумбия (9%), Южная Африка (5%), Бразилия (3%) и Великобритания (2%). Отмечается, что Индия стала единственной страной среди крупных рынков, где потребление выросло во всех категориях и подкатегориях алкогольной продукции, отслеживаемых IWSR. Так потребление безалкогольного пива выросло на 25%, обычного - на 16%, виски - на 8%,крепленого вина на 7%, а водки и джина - на 6%. При этом издание указывает, общее потребление алкоголя в Китае и США сократилось на 3% и 4% соответственно, а пива в обеих странах стали пить на 2% и 4% меньше. Times of India отметила, что в США снижению потребления алкоголя способствовали инфляция, внешнеторговая политика американского президента Дональда Трампа и экономическая неопределенность.
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бизнес, мировая экономика, индия, китай, сша, дональд трамп
Бизнес, Мировая экономика, ИНДИЯ, КИТАЙ, США, Дональд Трамп
17:31 10.11.2026
 
В Индии потребление алкоголя выросло на 10%

Times of India: потребление алкоголя в Индии выросло в первом полугодии на 10%

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Потребление алкоголя в Индии выросло в первом полугодии 2026 года на 10% - самыми высокими темпами среди крупных мировых рынков алкогольной продукции, в Китае и США зафиксировано снижение показателя, сообщила индийская газета Times of India со ссылкой на статистические данные компании IWSR.
"Объемы потребления алкоголя в стране (Индии - ред.) подскочили на 10% в первом полугодии 2026 года, что стало самым быстрым ростом среди 21 ключевого рынка... В США, которые наряду с Китаем являются крупнейшим в мире рынком алкогольной продукции, было зафиксировано снижение потребления на 4%, в то время как в Китае объемы (потребления - ред.) сократились на 3%", - пишет газета.
Индия возглавила рейтинг роста потребления алкоголя, отмечает издание, тогда как за ней следуют Колумбия (9%), Южная Африка (5%), Бразилия (3%) и Великобритания (2%).
Отмечается, что Индия стала единственной страной среди крупных рынков, где потребление выросло во всех категориях и подкатегориях алкогольной продукции, отслеживаемых IWSR. Так потребление безалкогольного пива выросло на 25%, обычного - на 16%, виски - на 8%,крепленого вина на 7%, а водки и джина - на 6%.
При этом издание указывает, общее потребление алкоголя в Китае и США сократилось на 3% и 4% соответственно, а пива в обеих странах стали пить на 2% и 4% меньше.
Times of India отметила, что в США снижению потребления алкоголя способствовали инфляция, внешнеторговая политика американского президента Дональда Трампа и экономическая неопределенность.
 
БизнесМировая экономикаИНДИЯКИТАЙСШАДональд Трамп
 
 
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