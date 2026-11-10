https://1prime.ru/20261110/iran-875078664.html
МИД Ирана назвал безосновательными обвинения Франции в кибератаках
МИД Ирана назвал безосновательными обвинения Франции в кибератаках - 10.11.2026, ПРАЙМ
МИД Ирана назвал безосновательными обвинения Франции в кибератаках
Министерство иностранных дел Ирана назвало безосновательными обвинения Франции в кибератаках на холодильники. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T16:29+0300
2026-11-10T16:29+0300
2026-11-10T16:30+0300
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ТЕГЕРАН, 10 ноя - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Ирана назвало безосновательными обвинения Франции в кибератаках на холодильники. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро ранее обвинил Иран в атаках на холодильное оборудование нескольких европейских стран, заявил о планах Евросоюза ввести новые санкции против Тегерана. "МИД Ирана отвергает безосновательные обвинения правительства Франции в причастности Ирана к предполагаемым действиям в киберпространстве", - говорится в заявлении ведомства. Кибератаки на холодильное оборудование произошли в последнее время в нескольких странах Европы. Злоумышленники брали под контроль холодильное оборудование и включали режим разморозки, а в некоторых случаях нагревали содержимое камер до более 50 градусов по Цельсию, приводя продукты в негодность. Инциденты были зафиксированы в Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Нидерландах, Финляндии, Швеции, Эстонии, Италии и Португалии.
https://1prime.ru/20261109/iran-875044408.html
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мировая экономика, иран, франция, тегеран, жан-ноэль барро, мид, ес
Мировая экономика, ИРАН, ФРАНЦИЯ, Тегеран, Жан-Ноэль Барро, МИД, ЕС
МИД Ирана назвал безосновательными обвинения Франции в кибератаках
МИД Ирана отверг обвинения Парижа в кибератаках на холодильники