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МИД Ирана назвал безосновательными обвинения Франции в кибератаках - 10.11.2026, ПРАЙМ
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МИД Ирана назвал безосновательными обвинения Франции в кибератаках
МИД Ирана назвал безосновательными обвинения Франции в кибератаках - 10.11.2026, ПРАЙМ
МИД Ирана назвал безосновательными обвинения Франции в кибератаках
Министерство иностранных дел Ирана назвало безосновательными обвинения Франции в кибератаках на холодильники. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T16:29+0300
2026-11-10T16:30+0300
мировая экономика
иран
франция
тегеран
жан-ноэль барро
мид
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ТЕГЕРАН, 10 ноя - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Ирана назвало безосновательными обвинения Франции в кибератаках на холодильники. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро ранее обвинил Иран в атаках на холодильное оборудование нескольких европейских стран, заявил о планах Евросоюза ввести новые санкции против Тегерана. "МИД Ирана отвергает безосновательные обвинения правительства Франции в причастности Ирана к предполагаемым действиям в киберпространстве", - говорится в заявлении ведомства. Кибератаки на холодильное оборудование произошли в последнее время в нескольких странах Европы. Злоумышленники брали под контроль холодильное оборудование и включали режим разморозки, а в некоторых случаях нагревали содержимое камер до более 50 градусов по Цельсию, приводя продукты в негодность. Инциденты были зафиксированы в Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Нидерландах, Финляндии, Швеции, Эстонии, Италии и Португалии.
https://1prime.ru/20261109/iran-875044408.html
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мировая экономика, иран, франция, тегеран, жан-ноэль барро, мид, ес
Мировая экономика, ИРАН, ФРАНЦИЯ, Тегеран, Жан-Ноэль Барро, МИД, ЕС
16:29 10.11.2026 (обновлено: 16:30 10.11.2026)
 
МИД Ирана назвал безосновательными обвинения Франции в кибератаках

МИД Ирана отверг обвинения Парижа в кибератаках на холодильники

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ТЕГЕРАН, 10 ноя - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Ирана назвало безосновательными обвинения Франции в кибератаках на холодильники.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро ранее обвинил Иран в атаках на холодильное оборудование нескольких европейских стран, заявил о планах Евросоюза ввести новые санкции против Тегерана.
"МИД Ирана отвергает безосновательные обвинения правительства Франции в причастности Ирана к предполагаемым действиям в киберпространстве", - говорится в заявлении ведомства.
Кибератаки на холодильное оборудование произошли в последнее время в нескольких странах Европы. Злоумышленники брали под контроль холодильное оборудование и включали режим разморозки, а в некоторых случаях нагревали содержимое камер до более 50 градусов по Цельсию, приводя продукты в негодность. Инциденты были зафиксированы в Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Нидерландах, Финляндии, Швеции, Эстонии, Италии и Португалии.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2026
Франция обвинила Иран во взломах холодильников в супермаркетах
Вчера, 20:53
 
Мировая экономикаИРАНФРАНЦИЯТегеранЖан-Ноэль БарроМИДЕС
 
 
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