https://1prime.ru/20261110/irkutsk-875081242.html
На трассе "Братск-Усть-Илимск" действуют ограничения из-за гололеда
На трассе "Братск-Усть-Илимск" действуют ограничения из-за гололеда - 10.11.2026, ПРАЙМ
На трассе "Братск-Усть-Илимск" действуют ограничения из-за гололеда
Ограничения для большегрузов и автобусов действуют на трассе "Братск-Усть-Илимск" из-за гололеда, запрет на проезд по автодорогам в Братском районе снят,... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T17:15+0300
2026-11-10T17:15+0300
2026-11-10T17:15+0300
бизнес
россия
иркутская область
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875081242.jpg?1794320146
ИРКУТСК, 10 ноя - ПРАЙМ. Ограничения для большегрузов и автобусов действуют на трассе "Братск-Усть-Илимск" из-за гололеда, запрет на проезд по автодорогам в Братском районе снят, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Госавтоинспекция информирует автомобилистов об ограничении дорожного движения в Усть-Илимском районе. Причина - состояние дорожного полотна из-за гололеда. В настоящее время на трассах работает дорожная техника. "Введены ограничения движения для большегрузного и пассажирского транспорта с 70 по 245 километр на региональной трассе "Братск-Усть-Илимск", - говорится в сообщении. Ограничения, действовавшие на федеральной и региональной автодорогах Братского района для большегрузов и пассажирского транспорта, сняты. По данным синоптиков, на севере Иркутской области после морозов до минус 15 градусов и снегопадов пришло потепление до плюс пяти градусов. Мэр Братска Александр Дубровин сообщил в своем канале на платформе "Макс", что днем во вторник в городе прошел сильный дождь. Коммунальщикам пришлось расконсервировать ливневую канализацию, чтобы освободить от воды автомагистрали.
иркутская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, иркутская область
Бизнес, РОССИЯ, Иркутская область
На трассе "Братск-Усть-Илимск" действуют ограничения из-за гололеда
На трассе Братск-Усть-Илимск сняли ограничения для большегрузов и автобусов
ИРКУТСК, 10 ноя - ПРАЙМ. Ограничения для большегрузов и автобусов действуют на трассе "Братск-Усть-Илимск" из-за гололеда, запрет на проезд по автодорогам в Братском районе снят, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Госавтоинспекция информирует автомобилистов об ограничении дорожного движения в Усть-Илимском районе. Причина - состояние дорожного полотна из-за гололеда. В настоящее время на трассах работает дорожная техника.
"Введены ограничения движения для большегрузного и пассажирского транспорта с 70 по 245 километр на региональной трассе "Братск-Усть-Илимск", - говорится в сообщении.
Ограничения, действовавшие на федеральной и региональной автодорогах Братского района для большегрузов и пассажирского транспорта, сняты.
По данным синоптиков, на севере Иркутской области
после морозов до минус 15 градусов и снегопадов пришло потепление до плюс пяти градусов. Мэр Братска Александр Дубровин сообщил в своем канале на платформе "Макс", что днем во вторник в городе прошел сильный дождь. Коммунальщикам пришлось расконсервировать ливневую канализацию, чтобы освободить от воды автомагистрали.