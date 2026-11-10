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На трассе "Братск-Усть-Илимск" действуют ограничения из-за гололеда

На трассе "Братск-Усть-Илимск" действуют ограничения из-за гололеда - 10.11.2026, ПРАЙМ

На трассе "Братск-Усть-Илимск" действуют ограничения из-за гололеда

Ограничения для большегрузов и автобусов действуют на трассе "Братск-Усть-Илимск" из-за гололеда, запрет на проезд по автодорогам в Братском районе снят,... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T17:15+0300

2026-11-10T17:15+0300

2026-11-10T17:15+0300

бизнес

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иркутская область

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ИРКУТСК, 10 ноя - ПРАЙМ. Ограничения для большегрузов и автобусов действуют на трассе "Братск-Усть-Илимск" из-за гололеда, запрет на проезд по автодорогам в Братском районе снят, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Госавтоинспекция информирует автомобилистов об ограничении дорожного движения в Усть-Илимском районе. Причина - состояние дорожного полотна из-за гололеда. В настоящее время на трассах работает дорожная техника. "Введены ограничения движения для большегрузного и пассажирского транспорта с 70 по 245 километр на региональной трассе "Братск-Усть-Илимск", - говорится в сообщении. Ограничения, действовавшие на федеральной и региональной автодорогах Братского района для большегрузов и пассажирского транспорта, сняты. По данным синоптиков, на севере Иркутской области после морозов до минус 15 градусов и снегопадов пришло потепление до плюс пяти градусов. Мэр Братска Александр Дубровин сообщил в своем канале на платформе "Макс", что днем во вторник в городе прошел сильный дождь. Коммунальщикам пришлось расконсервировать ливневую канализацию, чтобы освободить от воды автомагистрали.

иркутская область

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