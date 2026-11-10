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Урожай какао в Кот-д'Ивуаре может сократиться на четверть - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Урожай какао в Кот-д'Ивуаре может сократиться на четверть
Урожай какао в Кот-д'Ивуаре может сократиться на четверть - 10.11.2026, ПРАЙМ
Урожай какао в Кот-д'Ивуаре может сократиться на четверть
Урожай какао в Кот-д'Ивуаре, крупнейшей стране по выращиванию этой культуры, может сократиться примерно на четверть из-за последствия природного явления... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T16:19+0300
2026-11-10T16:21+0300
мировая экономика
кот-д"ивуар
эль-ниньо
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875078278.jpg?1794316870
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Урожай какао в Кот-д'Ивуаре, крупнейшей стране по выращиванию этой культуры, может сократиться примерно на четверть из-за последствия природного явления Эль-Ниньо, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на метеорологическое ведомство страны Sodexam. Эль-Ниньо - это периодическое, но нерегулярное природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Это способно приводить к изменениям температурного режима и количества осадков. "В сообщении, адресованном, в частности, правительству Кот-д'Ивуара, отмечается, что дефицит воды и высокие температуры могут привести к сокращению урожая какао на 21-25% из-за усыхания и преждевременного опадания молодых стручков, а также опадания листьев с деревьев", - сообщает агентство. Франс Пресс также сообщил, что ученые страны работают над созданием сорта какао-бобов, достаточно выносливого, чтобы выжить в условиях непредсказуемых погодных явлений, которые вызваны "изменением климата во всему мире". Франс Пресс добавляет, что, согласно данным Sodexam, пик явления придется на декабрь, однако его последствия продлятся и далее. Снижение урожая какао может привести к "колоссальным потерям доходов для производителей" и сокращению экспортных поступлений государства, добавляет Франс Пресс. На долю Кот-д'Ивуара приходится почти 40% мирового урожая какао, культура обеспечивает 15% ВВП.
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мировая экономика, кот-д"ивуар, эль-ниньо
Мировая экономика, Кот-д"Ивуар, Эль-Ниньо
16:19 10.11.2026 (обновлено: 16:21 10.11.2026)
 
Урожай какао в Кот-д'Ивуаре может сократиться на четверть

Sodexam: урожай какао в Кот-д'Ивуаре может сократиться на четверть из-за Эль-Ниньо

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Урожай какао в Кот-д'Ивуаре, крупнейшей стране по выращиванию этой культуры, может сократиться примерно на четверть из-за последствия природного явления Эль-Ниньо, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на метеорологическое ведомство страны Sodexam.
Эль-Ниньо - это периодическое, но нерегулярное природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Это способно приводить к изменениям температурного режима и количества осадков.
"В сообщении, адресованном, в частности, правительству Кот-д'Ивуара, отмечается, что дефицит воды и высокие температуры могут привести к сокращению урожая какао на 21-25% из-за усыхания и преждевременного опадания молодых стручков, а также опадания листьев с деревьев", - сообщает агентство.
Франс Пресс также сообщил, что ученые страны работают над созданием сорта какао-бобов, достаточно выносливого, чтобы выжить в условиях непредсказуемых погодных явлений, которые вызваны "изменением климата во всему мире".
Франс Пресс добавляет, что, согласно данным Sodexam, пик явления придется на декабрь, однако его последствия продлятся и далее.
Снижение урожая какао может привести к "колоссальным потерям доходов для производителей" и сокращению экспортных поступлений государства, добавляет Франс Пресс. На долю Кот-д'Ивуара приходится почти 40% мирового урожая какао, культура обеспечивает 15% ВВП.
 
Мировая экономикаКот-д"ИвуарЭль-Ниньо
 
 
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