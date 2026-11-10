Bloomberg: Израиль теряет опору в лице США
Bloomberg: Трамп пообещал прекратить военную помощь Израилю на 4 миллиарда долларов в год
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Если были сомнения в том, что когда-то прочные связи Америки с Израилем ослабевают, президент Дональд Трамп развеял их 3 ноября, в день выборов в Конгресс: поток военной помощи США Израилю на сумму около 4 миллиардов долларов ежегодно прекратится, пишет Bloomberg.
Трамп назвал эту помощь "плохим аргументом" для своей Республиканской партии, которая в последние годы была более произраильской, чем Демократическая. Если обещание и изменило голоса, этого не хватило, чтобы партия не потеряла контроль над обеими палатами Конгресса — политического центра растущего числа лидеров, открыто скептически настроенных к еврейскому государству. "Изменение тона среди политиков обеих партий отражает смещение американского общественного мнения в сторону Израиля", — отмечает агентство.
По данным Pew Research Center, доля американцев с негативным мнением о правительстве Израиля выросла с 43% в 2022 году до 62% в мае 2026-го, о народе — с 25% до 42%. После поражения республиканцев вице-президент Джей Ди Вэнс процитировал в соцсетях анализ социолога о том, как вернуть сторонников, где четвертым пунктом значилось: "Изменить наши отношения с Израилем".
Как отмечает издание, уровень помощи определяется 10-летним меморандумом, истекающим в 2028 году: США обещают 3,8 миллиарда долларов в год на военное финансирование и противоракетную оборону, что до войны составляло около 15% оборонного бюджета Израиля. Если Конгресс согласится прекратить выплаты, Израиль столкнется с 20–25 миллиардами долларов невыполненных заказов на оружие.
Кроме того, американские войска непосредственно защищали Израиль от воздушных атак, а близость с США дала доступ к первоклассной технике, включая F-35, разведданным и дипломатической поддержке в ООН. При этом Нетаньяху уже предложил план создания независимой оружейной промышленности стоимостью 142 миллиарда долларов, но эксперты считают замену американских самолетов "чрезвычайно сложной задачей".