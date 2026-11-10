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Bloomberg: Израиль теряет опору в лице США - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Bloomberg: Израиль теряет опору в лице США
Bloomberg: Израиль теряет опору в лице США - 10.11.2026, ПРАЙМ
Bloomberg: Израиль теряет опору в лице США
Если были сомнения в том, что когда-то прочные связи Америки с Израилем ослабевают, президент Дональд Трамп развеял их 3 ноября, в день выборов в Конгресс:... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T13:06+0300
2026-11-10T13:06+0300
мировая экономика
израиль
дональд трамп
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Если были сомнения в том, что когда-то прочные связи Америки с Израилем ослабевают, президент Дональд Трамп развеял их 3 ноября, в день выборов в Конгресс: поток военной помощи США Израилю на сумму около 4 миллиардов долларов ежегодно прекратится, пишет Bloomberg.Трамп назвал эту помощь "плохим аргументом" для своей Республиканской партии, которая в последние годы была более произраильской, чем Демократическая. Если обещание и изменило голоса, этого не хватило, чтобы партия не потеряла контроль над обеими палатами Конгресса — политического центра растущего числа лидеров, открыто скептически настроенных к еврейскому государству. "Изменение тона среди политиков обеих партий отражает смещение американского общественного мнения в сторону Израиля", — отмечает агентство.По данным Pew Research Center, доля американцев с негативным мнением о правительстве Израиля выросла с 43% в 2022 году до 62% в мае 2026-го, о народе — с 25% до 42%. После поражения республиканцев вице-президент Джей Ди Вэнс процитировал в соцсетях анализ социолога о том, как вернуть сторонников, где четвертым пунктом значилось: "Изменить наши отношения с Израилем". Как отмечает издание, уровень помощи определяется 10-летним меморандумом, истекающим в 2028 году: США обещают 3,8 миллиарда долларов в год на военное финансирование и противоракетную оборону, что до войны составляло около 15% оборонного бюджета Израиля. Если Конгресс согласится прекратить выплаты, Израиль столкнется с 20–25 миллиардами долларов невыполненных заказов на оружие. Кроме того, американские войска непосредственно защищали Израиль от воздушных атак, а близость с США дала доступ к первоклассной технике, включая F-35, разведданным и дипломатической поддержке в ООН. При этом Нетаньяху уже предложил план создания независимой оружейной промышленности стоимостью 142 миллиарда долларов, но эксперты считают замену американских самолетов "чрезвычайно сложной задачей".
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мировая экономика, израиль, дональд трамп, bloomberg, f-35 lightning ii, оон, джей ди вэнс, газа, сша
Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Bloomberg, F-35 Lightning II, ООН, Джей Ди Вэнс, Газа, США
13:06 10.11.2026
 
Bloomberg: Израиль теряет опору в лице США

Bloomberg: Трамп пообещал прекратить военную помощь Израилю на 4 миллиарда долларов в год

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Если были сомнения в том, что когда-то прочные связи Америки с Израилем ослабевают, президент Дональд Трамп развеял их 3 ноября, в день выборов в Конгресс: поток военной помощи США Израилю на сумму около 4 миллиардов долларов ежегодно прекратится, пишет Bloomberg.
Трамп назвал эту помощь "плохим аргументом" для своей Республиканской партии, которая в последние годы была более произраильской, чем Демократическая. Если обещание и изменило голоса, этого не хватило, чтобы партия не потеряла контроль над обеими палатами Конгресса — политического центра растущего числа лидеров, открыто скептически настроенных к еврейскому государству. "Изменение тона среди политиков обеих партий отражает смещение американского общественного мнения в сторону Израиля", — отмечает агентство.
По данным Pew Research Center, доля американцев с негативным мнением о правительстве Израиля выросла с 43% в 2022 году до 62% в мае 2026-го, о народе — с 25% до 42%. После поражения республиканцев вице-президент Джей Ди Вэнс процитировал в соцсетях анализ социолога о том, как вернуть сторонников, где четвертым пунктом значилось: "Изменить наши отношения с Израилем".
Как отмечает издание, уровень помощи определяется 10-летним меморандумом, истекающим в 2028 году: США обещают 3,8 миллиарда долларов в год на военное финансирование и противоракетную оборону, что до войны составляло около 15% оборонного бюджета Израиля. Если Конгресс согласится прекратить выплаты, Израиль столкнется с 20–25 миллиардами долларов невыполненных заказов на оружие.
Кроме того, американские войска непосредственно защищали Израиль от воздушных атак, а близость с США дала доступ к первоклассной технике, включая F-35, разведданным и дипломатической поддержке в ООН. При этом Нетаньяху уже предложил план создания независимой оружейной промышленности стоимостью 142 миллиарда долларов, но эксперты считают замену американских самолетов "чрезвычайно сложной задачей".
 
Мировая экономикаИЗРАИЛЬДональд ТрампBloombergF-35 Lightning IIООНДжей Ди ВэнсГазаСША
 
 
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