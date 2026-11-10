https://1prime.ru/20261110/jurist-875048612.html
Юрист рассказал, как защититься от мошенничества с фото
Юрист рассказал, как защититься от мошенничества с фото - 10.11.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, как защититься от мошенничества с фото
Россиянам, которые столкнулись с использованием их личных фото для генерации изображений и угрозами распространения, важно сразу сохранить все доказательства и... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T01:18+0300
2026-11-10T01:18+0300
2026-11-10T01:18+0300
технологии
общество
россия
москва
московская область
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875048612.jpg?1794262733
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россиянам, которые столкнулись с использованием их личных фото для генерации изображений и угрозами распространения, важно сразу сохранить все доказательства и обратиться в правоохранительные органы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"В случае если мошенники используют личные фотографии человека без его согласия, в том числе создают с помощью генеративных моделей изображения и угрожают их распространением, необходимо в первую очередь сохранить все доказательства и обратиться в правоохранительные органы", - порекомендовал он.
По его словам, написать заявление можно на основании статьи Гражданского кодекса о "Нематериальных благах". "Закон защищает граждан не только от публикации фотографий, но и от незаконного использования изображения, распространения порочащих сведений и вымогательства", - добавил Хаминский.
"Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина, как правило, допускаются только с его согласия. Если фотографию использовали для создания поддельного изображения с вашим лицом, можно требовать удаления публикации и компенсации морального вреда", - уточнил юрист.
Если же материалы размещены в интернете, следует направить жалобу администрации площадки с требованием удалить контент.
В случае же, если мошенники шантажируют сгенерированными фотографиями, например, требуют деньги за дальнейшее нераспространение, необходимо обратиться в полицию. В зависимости от фактических обстоятельств действия злоумышленников могут квалифицироваться по статье вымогательство, уточнил юрист.
До обращения в полицию юрист рекомендует сохранить переписку, ссылки на публикации, данные аккаунтов, номера телефонов и реквизиты для перевода денег. Желательно сделать скриншоты с датами и не удалять оригиналы сообщений, добавил Хаминский.
"Точно не стоит переводить деньги шантажистам, это не только не гарантирует удаления материалов, но и приведет к новым требованиям", - заключил он.
москва
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , россия, москва, московская область
Технологии, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Московская область
Юрист рассказал, как защититься от мошенничества с фото
Юрист Хаминский посоветовал россиянам сразу обратиться в правоохранительные органы
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россиянам, которые столкнулись с использованием их личных фото для генерации изображений и угрозами распространения, важно сразу сохранить все доказательства и обратиться в правоохранительные органы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"В случае если мошенники используют личные фотографии человека без его согласия, в том числе создают с помощью генеративных моделей изображения и угрожают их распространением, необходимо в первую очередь сохранить все доказательства и обратиться в правоохранительные органы", - порекомендовал он.
По его словам, написать заявление можно на основании статьи Гражданского кодекса о "Нематериальных благах". "Закон защищает граждан не только от публикации фотографий, но и от незаконного использования изображения, распространения порочащих сведений и вымогательства", - добавил Хаминский.
"Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина, как правило, допускаются только с его согласия. Если фотографию использовали для создания поддельного изображения с вашим лицом, можно требовать удаления публикации и компенсации морального вреда", - уточнил юрист.
Если же материалы размещены в интернете, следует направить жалобу администрации площадки с требованием удалить контент.
В случае же, если мошенники шантажируют сгенерированными фотографиями, например, требуют деньги за дальнейшее нераспространение, необходимо обратиться в полицию. В зависимости от фактических обстоятельств действия злоумышленников могут квалифицироваться по статье вымогательство, уточнил юрист.
До обращения в полицию юрист рекомендует сохранить переписку, ссылки на публикации, данные аккаунтов, номера телефонов и реквизиты для перевода денег. Желательно сделать скриншоты с датами и не удалять оригиналы сообщений, добавил Хаминский.
"Точно не стоит переводить деньги шантажистам, это не только не гарантирует удаления материалов, но и приведет к новым требованиям", - заключил он.