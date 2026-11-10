https://1prime.ru/20261110/jurist-875048612.html

Юрист рассказал, как защититься от мошенничества с фото

Юрист рассказал, как защититься от мошенничества с фото - 10.11.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, как защититься от мошенничества с фото

Россиянам, которые столкнулись с использованием их личных фото для генерации изображений и угрозами распространения, важно сразу сохранить все доказательства и... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T01:18+0300

2026-11-10T01:18+0300

2026-11-10T01:18+0300

технологии

общество

россия

москва

московская область

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875048612.jpg?1794262733

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россиянам, которые столкнулись с использованием их личных фото для генерации изображений и угрозами распространения, важно сразу сохранить все доказательства и обратиться в правоохранительные органы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "В случае если мошенники используют личные фотографии человека без его согласия, в том числе создают с помощью генеративных моделей изображения и угрожают их распространением, необходимо в первую очередь сохранить все доказательства и обратиться в правоохранительные органы", - порекомендовал он. По его словам, написать заявление можно на основании статьи Гражданского кодекса о "Нематериальных благах". "Закон защищает граждан не только от публикации фотографий, но и от незаконного использования изображения, распространения порочащих сведений и вымогательства", - добавил Хаминский. "Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина, как правило, допускаются только с его согласия. Если фотографию использовали для создания поддельного изображения с вашим лицом, можно требовать удаления публикации и компенсации морального вреда", - уточнил юрист. Если же материалы размещены в интернете, следует направить жалобу администрации площадки с требованием удалить контент. В случае же, если мошенники шантажируют сгенерированными фотографиями, например, требуют деньги за дальнейшее нераспространение, необходимо обратиться в полицию. В зависимости от фактических обстоятельств действия злоумышленников могут квалифицироваться по статье вымогательство, уточнил юрист. До обращения в полицию юрист рекомендует сохранить переписку, ссылки на публикации, данные аккаунтов, номера телефонов и реквизиты для перевода денег. Желательно сделать скриншоты с датами и не удалять оригиналы сообщений, добавил Хаминский. "Точно не стоит переводить деньги шантажистам, это не только не гарантирует удаления материалов, но и приведет к новым требованиям", - заключил он.

москва

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , россия, москва, московская область