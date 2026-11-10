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В ЦБ рассказали о безопасности платформы цифрового рубля

В ЦБ рассказали о безопасности платформы цифрового рубля - 10.11.2026, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали о безопасности платформы цифрового рубля

На платформе цифрового рубля реализованы самые высокие уровни защиты, это гарантирует безопасность средств на кошельках граждан и бизнеса, заявила заместитель... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T14:34+0300

2026-11-10T14:34+0300

2026-11-10T14:34+0300

россия

финансы

совет федерации

банк россии

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. На платформе цифрового рубля реализованы самые высокие уровни защиты, это гарантирует безопасность средств на кошельках граждан и бизнеса, заявила заместитель председателя ЦБ РФ Зульфия Кахруманова. "Не могу не затронуть вопросы безопасности платформы. Это крайне важно, особенно в растущих киберугрозах. И, конечно, важно иметь защищенную инфраструктуру. И я должна сказать, что мы к этому вопросу с самого создания платформы подошли очень внимательно", - сказала она, выступая на заседании Совета Федерации. "На платформе на каждом шаге клиента реализованы самые высокие уровни защиты. Это гарантирует сохранность и безопасность средств на кошельках наших граждан и бизнеса", - добавила Кахруманова. Также зампред отметила, что платформа цифрового рубля – это полностью разработка Банка России. "И это значит, что мы независимы от каких-то внешних организаций или их продуктов", - уточила она. "И еще один важный аспект – платформа является значимым объектом критичной инфраструктуры, а это означает, что у нее достаточно высокий уровень отказоустойчивости и надежности", - заключила Кахруманова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, совет федерации, банк россии