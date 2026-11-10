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Канада скорректировала меры поддержки бизнеса в сфере ввозных пошлин - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Канада скорректировала меры поддержки бизнеса в сфере ввозных пошлин
Канада скорректировала меры поддержки бизнеса в сфере ввозных пошлин - 10.11.2026, ПРАЙМ
Канада скорректировала меры поддержки бизнеса в сфере ввозных пошлин
Власти Канады скорректировали меры поддержки национального бизнеса в сфере ввозных пошлин, продлив действие режима общего освобождения от пошлин на ряд... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T01:15+0300
2026-11-10T01:15+0300
мировая экономика
канада
сша
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Власти Канады скорректировали меры поддержки национального бизнеса в сфере ввозных пошлин, продлив действие режима общего освобождения от пошлин на ряд категорий американского импорта еще на один год, до 30 июня 2028 года, сообщило канадское министерство финансов. "Правительство продлевает действие общего освобождения от пошлин на товары из США на один год - до 30 июня 2028 года. Данные послабления теперь также будут распространяться на продукцию не из стали, используемую в горнодобывающей промышленности, разработке карьеров, а также при добыче нефти и газа, и на все товары, используемые государственными образовательными учреждениями", - говорится в официальном заявлении минфина. В то же время Оттава поэтапно отменит льготы на те американские позиции, аналоги которых производятся внутри страны, включая отдельные виды прицепов (с 1 декабря 2026 года), алюминиевую проволоку и картонную упаковку (с 1 февраля 2027 года). В апреле 2025 года правительство Канады ввело механизм временного общего освобождения от пошлин для критически важного американского сырья и оборудования. В сентябре 2026 года Оттава ввела встречные пошлины в размере от 15% до 50% на широкий перечень американских товаров в ответ на пошлины Вашингтона, сохранив при этом систему целевых льгот для канадских импортеров.
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мировая экономика, канада, сша, вашингтон
Мировая экономика, КАНАДА, США, ВАШИНГТОН
01:15 10.11.2026
 
Канада скорректировала меры поддержки бизнеса в сфере ввозных пошлин

Канада продлила режим общего освобождения от пошлин на ряд категорий американского импорта

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Власти Канады скорректировали меры поддержки национального бизнеса в сфере ввозных пошлин, продлив действие режима общего освобождения от пошлин на ряд категорий американского импорта еще на один год, до 30 июня 2028 года, сообщило канадское министерство финансов.
"Правительство продлевает действие общего освобождения от пошлин на товары из США на один год - до 30 июня 2028 года. Данные послабления теперь также будут распространяться на продукцию не из стали, используемую в горнодобывающей промышленности, разработке карьеров, а также при добыче нефти и газа, и на все товары, используемые государственными образовательными учреждениями", - говорится в официальном заявлении минфина.
В то же время Оттава поэтапно отменит льготы на те американские позиции, аналоги которых производятся внутри страны, включая отдельные виды прицепов (с 1 декабря 2026 года), алюминиевую проволоку и картонную упаковку (с 1 февраля 2027 года).
В апреле 2025 года правительство Канады ввело механизм временного общего освобождения от пошлин для критически важного американского сырья и оборудования. В сентябре 2026 года Оттава ввела встречные пошлины в размере от 15% до 50% на широкий перечень американских товаров в ответ на пошлины Вашингтона, сохранив при этом систему целевых льгот для канадских импортеров.
 
Мировая экономикаКАНАДАСШАВАШИНГТОН
 
 
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