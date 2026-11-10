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Карта "Мир" работает в 13 странах, заявили в Центробанке - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Карта "Мир" работает в 13 странах, заявили в Центробанке
Карта "Мир" работает в 13 странах, заявили в Центробанке - 10.11.2026, ПРАЙМ
Карта "Мир" работает в 13 странах, заявили в Центробанке
Карта "Мир" на данный момент работает в 13 странах, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T21:15+0300
2026-11-10T21:18+0300
финансы
банки
россия
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875090513.jpg?1794334706
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Карта "Мир" на данный момент работает в 13 странах, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. "Назвать, в каких странах карта "Мир" работает, мы не можем... Могу назвать, что только количество – это 13 стран", - сказала она на лекции "Кто может отключить вашу карту? Как Россия создавала платежный суверенитет". "И для того, чтобы не подставлять наших партнеров под санкционные в том числе риски, мы в публичной плоскости эту информацию не комментируем", - пояснила Бакина.
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40
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40
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
21:15 10.11.2026 (обновлено: 21:18 10.11.2026)
 
Карта "Мир" работает в 13 странах, заявили в Центробанке

Центробанк: карта "Мир" на данный момент работает в 13 странах

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Карта "Мир" на данный момент работает в 13 странах, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
"Назвать, в каких странах карта "Мир" работает, мы не можем... Могу назвать, что только количество – это 13 стран", - сказала она на лекции "Кто может отключить вашу карту? Как Россия создавала платежный суверенитет".
"И для того, чтобы не подставлять наших партнеров под санкционные в том числе риски, мы в публичной плоскости эту информацию не комментируем", - пояснила Бакина.
 
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