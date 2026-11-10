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Карта "Мир" работает в 13 странах, заявили в Центробанке

Карта "Мир" работает в 13 странах, заявили в Центробанке - 10.11.2026, ПРАЙМ

Карта "Мир" работает в 13 странах, заявили в Центробанке

Карта "Мир" на данный момент работает в 13 странах, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T21:15+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Карта "Мир" на данный момент работает в 13 странах, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. "Назвать, в каких странах карта "Мир" работает, мы не можем... Могу назвать, что только количество – это 13 стран", - сказала она на лекции "Кто может отключить вашу карту? Как Россия создавала платежный суверенитет". "И для того, чтобы не подставлять наших партнеров под санкционные в том числе риски, мы в публичной плоскости эту информацию не комментируем", - пояснила Бакина.

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