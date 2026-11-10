https://1prime.ru/20261110/katar-875072469.html
МИД Катара: закрытие Ормуза усугубляет мировой энергокризис
МИД Катара: закрытие Ормуза усугубляет мировой энергокризис - 10.11.2026, ПРАЙМ
МИД Катара: закрытие Ормуза усугубляет мировой энергокризис
Продолжение закрытия Ормузского пролива на фоне приближающейся зимы усугубляет мировой энергетический кризис и увеличивает экономические издержки для... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T14:56+0300
2026-11-10T14:56+0300
2026-11-10T14:56+0300
мировая экономика
ормузский пролив
сша
тегеран
мид
https://img.cdn1prime.ru/img/83135/09/831350973_0:131:3153:1904_1920x0_80_0_0_8e619a4c27738a38fe3157f263c0f7ab.jpg
БЕЙРУТ, 10 ноя — ПРАЙМ. Продолжение закрытия Ормузского пролива на фоне приближающейся зимы усугубляет мировой энергетический кризис и увеличивает экономические издержки для государств, прежде всего наиболее уязвимых стран, заявили в министерстве иностранных дел Катара. "Продолжающееся закрытие Ормузского пролива в преддверии зимы многократно увеличивает издержки для стран мира, особенно для наиболее уязвимых слоев населения", - цитирует заявление катарского ведомства телеканал Al Jazeera. В МИД подчеркнули, что ограничения судоходства через стратегически важный морской путь усиливают напряженность на мировом энергетическом рынке. "И мы работаем над скорейшим восстановлением свободы судоходства через него", - добавили в министерстве. Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем и является одним из ключевых маршрутов транспортировки нефти и сжиженного природного газа на мировые рынки. Судоходство через пролив резко сократилось после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля, в ответ на которую Тегеран ввел ограничения на проход судов и начал наносить удары по отдельным танкерам. Ситуацию осложнила морская блокада иранских портов со стороны США, которая продолжает действовать на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта.
ормузский пролив
сша
тегеран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/83135/09/831350973_249:0:2788:1904_1920x0_80_0_0_194d4b694af710d9873a375746ee4904.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, ормузский пролив, сша, тегеран, мид
Мировая экономика, Ормузский пролив, США, Тегеран, МИД
МИД Катара: закрытие Ормуза усугубляет мировой энергокризис
МИД Катара: закрытие Ормузского пролива усугубляет мировой энергетический кризис