Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Катара: закрытие Ормуза усугубляет мировой энергокризис - 10.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261110/katar-875072469.html
МИД Катара: закрытие Ормуза усугубляет мировой энергокризис
МИД Катара: закрытие Ормуза усугубляет мировой энергокризис - 10.11.2026, ПРАЙМ
МИД Катара: закрытие Ормуза усугубляет мировой энергокризис
Продолжение закрытия Ормузского пролива на фоне приближающейся зимы усугубляет мировой энергетический кризис и увеличивает экономические издержки для... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T14:56+0300
2026-11-10T14:56+0300
мировая экономика
ормузский пролив
сша
тегеран
мид
https://img.cdn1prime.ru/img/83135/09/831350973_0:131:3153:1904_1920x0_80_0_0_8e619a4c27738a38fe3157f263c0f7ab.jpg
БЕЙРУТ, 10 ноя — ПРАЙМ. Продолжение закрытия Ормузского пролива на фоне приближающейся зимы усугубляет мировой энергетический кризис и увеличивает экономические издержки для государств, прежде всего наиболее уязвимых стран, заявили в министерстве иностранных дел Катара. "Продолжающееся закрытие Ормузского пролива в преддверии зимы многократно увеличивает издержки для стран мира, особенно для наиболее уязвимых слоев населения", - цитирует заявление катарского ведомства телеканал Al Jazeera. В МИД подчеркнули, что ограничения судоходства через стратегически важный морской путь усиливают напряженность на мировом энергетическом рынке. "И мы работаем над скорейшим восстановлением свободы судоходства через него", - добавили в министерстве. Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем и является одним из ключевых маршрутов транспортировки нефти и сжиженного природного газа на мировые рынки. Судоходство через пролив резко сократилось после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля, в ответ на которую Тегеран ввел ограничения на проход судов и начал наносить удары по отдельным танкерам. Ситуацию осложнила морская блокада иранских портов со стороны США, которая продолжает действовать на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта.
ормузский пролив
сша
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/83135/09/831350973_249:0:2788:1904_1920x0_80_0_0_194d4b694af710d9873a375746ee4904.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ормузский пролив, сша, тегеран, мид
Мировая экономика, Ормузский пролив, США, Тегеран, МИД
14:56 10.11.2026
 
МИД Катара: закрытие Ормуза усугубляет мировой энергокризис

МИД Катара: закрытие Ормузского пролива усугубляет мировой энергетический кризис

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕЙРУТ, 10 ноя — ПРАЙМ. Продолжение закрытия Ормузского пролива на фоне приближающейся зимы усугубляет мировой энергетический кризис и увеличивает экономические издержки для государств, прежде всего наиболее уязвимых стран, заявили в министерстве иностранных дел Катара.
"Продолжающееся закрытие Ормузского пролива в преддверии зимы многократно увеличивает издержки для стран мира, особенно для наиболее уязвимых слоев населения", - цитирует заявление катарского ведомства телеканал Al Jazeera.
В МИД подчеркнули, что ограничения судоходства через стратегически важный морской путь усиливают напряженность на мировом энергетическом рынке. "И мы работаем над скорейшим восстановлением свободы судоходства через него", - добавили в министерстве.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем и является одним из ключевых маршрутов транспортировки нефти и сжиженного природного газа на мировые рынки. Судоходство через пролив резко сократилось после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля, в ответ на которую Тегеран ввел ограничения на проход судов и начал наносить удары по отдельным танкерам.
Ситуацию осложнила морская блокада иранских портов со стороны США, которая продолжает действовать на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта.
 
Мировая экономикаОрмузский проливСШАТегеранМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала