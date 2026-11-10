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МИД Катара: закрытие Ормуза усугубляет мировой энергокризис

МИД Катара: закрытие Ормуза усугубляет мировой энергокризис - 10.11.2026, ПРАЙМ

МИД Катара: закрытие Ормуза усугубляет мировой энергокризис

Продолжение закрытия Ормузского пролива на фоне приближающейся зимы усугубляет мировой энергетический кризис и увеличивает экономические издержки для... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T14:56+0300

2026-11-10T14:56+0300

2026-11-10T14:56+0300

мировая экономика

ормузский пролив

сша

тегеран

мид

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БЕЙРУТ, 10 ноя — ПРАЙМ. Продолжение закрытия Ормузского пролива на фоне приближающейся зимы усугубляет мировой энергетический кризис и увеличивает экономические издержки для государств, прежде всего наиболее уязвимых стран, заявили в министерстве иностранных дел Катара. "Продолжающееся закрытие Ормузского пролива в преддверии зимы многократно увеличивает издержки для стран мира, особенно для наиболее уязвимых слоев населения", - цитирует заявление катарского ведомства телеканал Al Jazeera. В МИД подчеркнули, что ограничения судоходства через стратегически важный морской путь усиливают напряженность на мировом энергетическом рынке. "И мы работаем над скорейшим восстановлением свободы судоходства через него", - добавили в министерстве. Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем и является одним из ключевых маршрутов транспортировки нефти и сжиженного природного газа на мировые рынки. Судоходство через пролив резко сократилось после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля, в ответ на которую Тегеран ввел ограничения на проход судов и начал наносить удары по отдельным танкерам. Ситуацию осложнила морская блокада иранских портов со стороны США, которая продолжает действовать на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта.

ормузский пролив

сша

тегеран

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мировая экономика, ормузский пролив, сша, тегеран, мид