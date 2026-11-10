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Казахстан рассчитывает довести газификацию страны до 80% при участии России

Казахстан рассчитывает довести газификацию страны до 80% при участии России - 10.11.2026, ПРАЙМ

Казахстан рассчитывает довести газификацию страны до 80% при участии России

Казахстан намерен довести уровень газификации страны до 80% за счет подключения северных и восточных регионов при участии российской компании "Газпром", заявил... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T09:30+0300

2026-11-10T09:30+0300

2026-11-10T09:32+0300

газ

казахстан

астана

газпром

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АЛМА-АТА, 10 ноя - ПРАЙМ. Казахстан намерен довести уровень газификации страны до 80% за счет подключения северных и восточных регионов при участии российской компании "Газпром", заявил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов. "У нас был заключен в прошлом году меморандум с компанией "Газпром" и QazaqGaz (национальная газовая компания Казахстана - ред.) по строительству трубопровода газопровода "Ишим - Астана", который позволит провести газ до северных регионов. И далее мы проводим переговоры для того, чтобы уже газифицировать восточные регионы. Вот это все вкупе даст нам 80% газификации", - сказал Аккенженов на брифинге в правительстве. По словам министра, к концу текущего года уровень газификации Казахстана планируется довести до 64,5%. Меморандум о строительстве магистрального газопровода Ишим - Астана был подписан 9 октября 2025 года правительством Казахстана и ПАО "Газпром". Ожидается, что реализация проекта позволит обеспечить газоснабжение Астаны, Кокшетау и Петропавловска, а также диверсифицировать маршруты поставок природного газа в северные регионы страны.

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газ, казахстан, астана, газпром