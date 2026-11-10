https://1prime.ru/20261110/kazahstan-875066515.html

Первые секции реакторов для полиэтиленового завода доставили в Казахстан

Первые секции реакторов для полиэтиленового завода доставили в Казахстан - 10.11.2026, ПРАЙМ

Первые секции реакторов для полиэтиленового завода доставили в Казахстан

Первые восемь секций петлевых реакторов - оборудования для производства полиэтилена - доставили на строительную площадку завода "Силлено" на западе Казахстана,... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T12:38+0300

2026-11-10T12:38+0300

2026-11-10T12:42+0300

промышленность

казахстан

казмунайгаз

сибур

sinopec

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АЛМА-АТА, 10 ноя - ПРАЙМ. Первые восемь секций петлевых реакторов - оборудования для производства полиэтилена - доставили на строительную площадку завода "Силлено" на западе Казахстана, проект которого реализуется нефтегазовым оператором "Казмунайгаз" (КМГ) и российской нефтегазохимической компанией "Сибур" при участии China Petrochemical Corporation (Sinopec), сообщили в пресс-службе КМГ. Договоренность о создании этого производства была достигнута сторонами в апреле 2024 года. Структура собственников завода выглядит следующим образом: "Казмунайгаз" - 40%, "Сибур" - 30%, Sinopec - 30%. "На строительную площадку завода по производству полиэтилена в Атырауской области доставлены первые восемь секций петлевых реакторов - ключевого технологического оборудования установки полимеризации. Каждая секция имеет длину более 67 метров и массу до 77 тонн. Общий вес доставленного оборудования превышает 600 тонн", - говорится в сообщении КМГ. Отмечается, что доставка осуществлялась по сложному мультимодальному маршруту через международные транспортные коридоры и стала одной из наиболее масштабных логистических операций проекта. Ранее КМГ информировал, что строительство завода планируется завершить до 2029 года, его мощность составит 1,25 миллиона тонн в год. Предприятие будет производить порядка 22 марок полиэтилена, из них 40% составит премиальный класс, для промышленных и бытовых целей. Инвестиции в совместное строительство первого интегрированного газохимического комплекса составят 7,4 миллиарда долларов.

казахстан

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промышленность, казахстан, казмунайгаз, сибур, sinopec