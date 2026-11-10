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Казахстан выступил за создание международного агентства по биобезопасности

Казахстан выступил за создание международного агентства по биобезопасности - 10.11.2026, ПРАЙМ

Казахстан выступил за создание международного агентства по биобезопасности

Казахстан выступает за активизацию работы с целью создания международного агентства, которое бы занималось биологической безопасностью, заявил министр... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T12:41+0300

2026-11-10T12:41+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Казахстан выступает за активизацию работы с целью создания международного агентства, которое бы занималось биологической безопасностью, заявил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди на заседании международного форума обеспечения коллективной безопасности в Москве. "Неизменным приоритетом Казахстана является укрепление международного режима по запрещению биологического оружия. В этой связи мы призываем наших партнеров, членов организации и международных партнеров к сотрудничеству в реализации инициативы по созданию международного агентства по биологической безопасности. Учреждение этого важного органа планируется на базе Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", - сказал Тлеуберди. Инициативу создания международного агентства биологической безопасности выдвинул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 2024 году Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны рассмотреть возможность создания такого органа.

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