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Хегсет: попытка импичмента ставит под угрозу американских военных

Хегсет: попытка импичмента ставит под угрозу американских военных - 10.11.2026, ПРАЙМ

Хегсет: попытка импичмента ставит под угрозу американских военных

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что попытка объявить ему импичмент ставит под угрозу американских военнослужащих, поскольку сигнализирует о готовности... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T17:30+0300

2026-11-10T17:30+0300

2026-11-10T17:31+0300

мировая экономика

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афганистан

иран

пит хегсет

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что попытка объявить ему импичмент ставит под угрозу американских военнослужащих, поскольку сигнализирует о готовности конгресса вмешиваться в выполнение ими боевых задач. "Это ставит американских военных под удар, поскольку сигнализирует о том, что конгресс будет подрывать выполнение их задач в режиме реального времени", — сказал Хегсет журналистам. По его словам, подобные действия нельзя назвать патриотизмом, это "саботаж". Хегсет также напомнил, что президент США Дональд Трамп покончил с подобной "слабостью", проявлением которой, в частности, стало унижение Америки в Афганистане пять лет назад. По словам главы Пентагона, тогда это заметили все противники США в мире. Кроме того, Хегсет заявил, что попытка объявить ему импичмент обусловлена партийными разногласиями и стремлением политизировать вооруженные силы США. "Мы не будем извиняться за то, что ставим жизни американцев на первое место", — добавил он. Ранее член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Томас Мэсси официально внес в понедельник резолюцию об импичменте министра обороны Пита Хегсета, обвинив его в должностных преступлениях и превышении служебных полномочий. Внесение резолюции стало формальным запуском процедуры отстранения шефа Пентагона в палате представителей. Главные претензии законодателей сосредоточены вокруг военных операций США против Ирана, которые, по заявлению критиков, проводились в нарушение конституции и закона о военных без прямого одобрения конгресса.

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мировая экономика, общество , сша, афганистан, иран, пит хегсет, дональд трамп