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Китай в январе-октябре сократил импорт нефти на 15,1% - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Китай в январе-октябре сократил импорт нефти на 15,1%
Китай в январе-октябре сократил импорт нефти на 15,1% - 10.11.2026, ПРАЙМ
Китай в январе-октябре сократил импорт нефти на 15,1%
Китай по итогам января-октября 2026 года сократил импорт нефти в натуральном выражении на 15,1% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, импорт природного... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T06:16+0300
2026-11-10T06:16+0300
китай
кнр
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ПЕКИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Китай по итогам января-октября 2026 года сократил импорт нефти в натуральном выражении на 15,1% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, импорт природного газа снизился на 2,8%, при этом ввоз угля вырос на 1,4%, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. Импорт нефти Китаем в январе-октябре снизился на 15,1% в годовом выражении, до 399,895 миллиона тонн. В стоимостном выражении закупка обошлась стране в 256,565 миллиарда долларов, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Согласно данным таможни, в октябре Китай импортировал 41,938 миллиона тонн нефти на 34,145 миллиарда долларов. Объем импорта природного газа за первые десять месяцев 2026 года сократился на 2,8% в годовом выражении и составил 99,215 миллиона тонн. В стоимостном выражении показатель вырос на 8,6%, до 49,624 миллиарда долларов. В октябре Китай импортировал 10,013 миллиона тонн природного газа на 6,238 миллиарда долларов. Импорт угля за январь-октябрь увеличился на 1,4% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года и составил 392,961 миллиона тонн. Закупки обошлись Китаю в 36,031 миллиарда долларов (в стоимостном выражении увеличение составило 26,8%). В октябре Китай импортировал 39,431 миллиона тонн угля на 4,767 миллиарда долларов. Ранее ведомство сообщало, что по итогам 2025 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 4,4%, до 577,726 миллиона тонн. Импорт природного газа снизился на 2,8% - до 127,865 миллиона тонн, ввоз угля упал на 9,6%, до 490,27 миллиона тонн.
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китай, кнр
КИТАЙ, КНР
06:16 10.11.2026
 
Китай в январе-октябре сократил импорт нефти на 15,1%

Китай в январе-октябре сократил импорт нефти на 15,1%, импорт газа вырос на 2,8%

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ПЕКИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Китай по итогам января-октября 2026 года сократил импорт нефти в натуральном выражении на 15,1% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, импорт природного газа снизился на 2,8%, при этом ввоз угля вырос на 1,4%, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
Импорт нефти Китаем в январе-октябре снизился на 15,1% в годовом выражении, до 399,895 миллиона тонн. В стоимостном выражении закупка обошлась стране в 256,565 миллиарда долларов, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Согласно данным таможни, в октябре Китай импортировал 41,938 миллиона тонн нефти на 34,145 миллиарда долларов.
Объем импорта природного газа за первые десять месяцев 2026 года сократился на 2,8% в годовом выражении и составил 99,215 миллиона тонн. В стоимостном выражении показатель вырос на 8,6%, до 49,624 миллиарда долларов. В октябре Китай импортировал 10,013 миллиона тонн природного газа на 6,238 миллиарда долларов.
Импорт угля за январь-октябрь увеличился на 1,4% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года и составил 392,961 миллиона тонн. Закупки обошлись Китаю в 36,031 миллиарда долларов (в стоимостном выражении увеличение составило 26,8%). В октябре Китай импортировал 39,431 миллиона тонн угля на 4,767 миллиарда долларов.
Ранее ведомство сообщало, что по итогам 2025 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 4,4%, до 577,726 миллиона тонн. Импорт природного газа снизился на 2,8% - до 127,865 миллиона тонн, ввоз угля упал на 9,6%, до 490,27 миллиона тонн.
 
КИТАЙКНР
 
 
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