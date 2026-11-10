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Китай в январе-октябре снизил экспорт обуви на 1,7%

Китай в январе-октябре снизил экспорт обуви на 1,7% - 10.11.2026, ПРАЙМ

Китай в январе-октябре снизил экспорт обуви на 1,7%

Китай в январе-октябре 2026 года снизил экспорт обуви в натуральном выражении на 1,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T08:20+0300

2026-11-10T08:20+0300

2026-11-10T08:20+0300

мировая экономика

китай

кнр

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ПЕКИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Китай в январе-октябре 2026 года снизил экспорт обуви в натуральном выражении на 1,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные главного таможенного управления страны. КНР за отчетный период поставила другим странам 7,29 миллиарда пар обуви. Экспорт обуви за первые 10 месяцев года принес Китаю 34,093 миллиарда долларов, в стоимостном выражении снижение составило 1,2%. В октябре же Китай экспортировал 710 миллионов пар обуви на 3,04 миллиарда долларов. В ведомстве также сообщили, что экспорт одежды принес Китаю в октябре 13,146 миллиарда долларов, а за первые десять месяцев года - 133,84 миллиарда долларов.

китай

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мировая экономика, китай, кнр