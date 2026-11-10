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Китай в январе-октябре снизил экспорт обуви на 1,7% - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Китай в январе-октябре снизил экспорт обуви на 1,7%
Китай в январе-октябре снизил экспорт обуви на 1,7% - 10.11.2026, ПРАЙМ
Китай в январе-октябре снизил экспорт обуви на 1,7%
Китай в январе-октябре 2026 года снизил экспорт обуви в натуральном выражении на 1,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T08:20+0300
2026-11-10T08:20+0300
мировая экономика
китай
кнр
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ПЕКИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Китай в январе-октябре 2026 года снизил экспорт обуви в натуральном выражении на 1,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные главного таможенного управления страны. КНР за отчетный период поставила другим странам 7,29 миллиарда пар обуви. Экспорт обуви за первые 10 месяцев года принес Китаю 34,093 миллиарда долларов, в стоимостном выражении снижение составило 1,2%. В октябре же Китай экспортировал 710 миллионов пар обуви на 3,04 миллиарда долларов. В ведомстве также сообщили, что экспорт одежды принес Китаю в октябре 13,146 миллиарда долларов, а за первые десять месяцев года - 133,84 миллиарда долларов.
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мировая экономика, китай, кнр
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
08:20 10.11.2026
 
Китай в январе-октябре снизил экспорт обуви на 1,7%

Китай в январе-октябре снизил экспорт обуви на 1,7%

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ПЕКИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Китай в январе-октябре 2026 года снизил экспорт обуви в натуральном выражении на 1,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные главного таможенного управления страны.
КНР за отчетный период поставила другим странам 7,29 миллиарда пар обуви.
Экспорт обуви за первые 10 месяцев года принес Китаю 34,093 миллиарда долларов, в стоимостном выражении снижение составило 1,2%.
В октябре же Китай экспортировал 710 миллионов пар обуви на 3,04 миллиарда долларов.
В ведомстве также сообщили, что экспорт одежды принес Китаю в октябре 13,146 миллиарда долларов, а за первые десять месяцев года - 133,84 миллиарда долларов.
 
Мировая экономикаКИТАЙКНР
 
 
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