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Китай в январе-октябре нарастил экспорт бытовой техники на 8%
Китай в январе-октябре нарастил экспорт бытовой техники на 8% - 10.11.2026, ПРАЙМ
Китай в январе-октябре нарастил экспорт бытовой техники на 8%
Китай в январе-октябре 2026 года нарастил экспорт бытовой техники в натуральном выражении на 8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом,... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T08:35+0300
2026-11-10T08:35+0300
2026-11-10T09:12+0300
бизнес
промышленность
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ПЕКИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Китай в январе-октябре 2026 года нарастил экспорт бытовой техники в натуральном выражении на 8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные главного таможенного управления страны. КНР за отчетный период поставила другим странам 4,008 миллиарда единиц бытовой техники. Экспорт бытовой техники за первые 10 месяцев года принес Китаю 89,364 миллиарда долларов, в стоимостном выражении рост составил 10,4%. В октябре же Китай экспортировал 401,67 миллиона единиц бытовой техники на 8,95 миллиарда долларов. В ведомстве также сообщили, что экспорт мебели принес Китаю в октябре 5,328 миллиарда долларов. За первые десять месяцев года показатель вырос на 7% в годовом выражении и составил 55,46 миллиарда долларов.
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бизнес, промышленность, китай, кнр
Бизнес, Промышленность, КИТАЙ, КНР
Китай в январе-октябре нарастил экспорт бытовой техники на 8%
Китай в январе-октябре нарастил экспорт бытовой техники на 8%
ПЕКИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Китай в январе-октябре 2026 года нарастил экспорт бытовой техники в натуральном выражении на 8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные главного таможенного управления страны.
КНР за отчетный период поставила другим странам 4,008 миллиарда единиц бытовой техники.
Экспорт бытовой техники за первые 10 месяцев года принес Китаю 89,364 миллиарда долларов, в стоимостном выражении рост составил 10,4%.
В октябре же Китай экспортировал 401,67 миллиона единиц бытовой техники на 8,95 миллиарда долларов.
В ведомстве также сообщили, что экспорт мебели принес Китаю в октябре 5,328 миллиарда долларов. За первые десять месяцев года показатель вырос на 7% в годовом выражении и составил 55,46 миллиарда долларов.