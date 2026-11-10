https://1prime.ru/20261110/kitaj-875052768.html

Китай в январе-октябре нарастил экспорт бытовой техники на 8%

Китай в январе-октябре нарастил экспорт бытовой техники на 8% - 10.11.2026, ПРАЙМ

Китай в январе-октябре нарастил экспорт бытовой техники на 8%

Китай в январе-октябре 2026 года нарастил экспорт бытовой техники в натуральном выражении на 8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом,... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T08:35+0300

2026-11-10T08:35+0300

2026-11-10T09:12+0300

бизнес

промышленность

китай

кнр

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875052768.jpg?1794291176

ПЕКИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Китай в январе-октябре 2026 года нарастил экспорт бытовой техники в натуральном выражении на 8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные главного таможенного управления страны. КНР за отчетный период поставила другим странам 4,008 миллиарда единиц бытовой техники. Экспорт бытовой техники за первые 10 месяцев года принес Китаю 89,364 миллиарда долларов, в стоимостном выражении рост составил 10,4%. В октябре же Китай экспортировал 401,67 миллиона единиц бытовой техники на 8,95 миллиарда долларов. В ведомстве также сообщили, что экспорт мебели принес Китаю в октябре 5,328 миллиарда долларов. За первые десять месяцев года показатель вырос на 7% в годовом выражении и составил 55,46 миллиарда долларов.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, китай, кнр