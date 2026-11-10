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Китай в январе-октябре сократил экспорт стали на 2,3%
Китай в январе-октябре сократил экспорт стали на 2,3% - 10.11.2026, ПРАЙМ
Китай в январе-октябре сократил экспорт стали на 2,3%
Китай в январе-октябре 2026 года сократил экспорт стали в натуральном выражении на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт металла - на | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T08:38+0300
2026-11-10T08:38+0300
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ПЕКИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Китай в январе-октябре 2026 года сократил экспорт стали в натуральном выражении на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт металла - на 11,6%, свидетельствуют данные главного таможенного управления страны. Китай за первые 10 месяцев 2026 года экспортировал 95,495 миллиона тонн стали. В стоимостном выражении показатель снизился на 0,1% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом и составил 67,9 миллиарда долларов. В октябре же КНР поставила другим странам 9,85 миллиона тонн стали на 7,15 миллиарда долларов. При этом импорт металла сократился еще значительнее. За январь-октябрь закупки Китаем стали за рубежом снизились до 4,46 миллиона тонн. В стоимостном выражении показатель сократился на 2,8% - до 8,3 миллиарда долларов. Отдельно в октябре Китай импортировал 395 тысяч тонн стали на 784,6 миллиона долларов.
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бизнес, мировая экономика, китай, кнр
Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
Китай в январе-октябре сократил экспорт стали на 2,3%
Китай в январе-октябре сократил экспорт стали на 2,3%, а импорт металла — на 11,6%
ПЕКИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Китай в январе-октябре 2026 года сократил экспорт стали в натуральном выражении на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт металла - на 11,6%, свидетельствуют данные главного таможенного управления страны.
Китай за первые 10 месяцев 2026 года экспортировал 95,495 миллиона тонн стали. В стоимостном выражении показатель снизился на 0,1% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом и составил 67,9 миллиарда долларов.
В октябре же КНР поставила другим странам 9,85 миллиона тонн стали на 7,15 миллиарда долларов.
При этом импорт металла сократился еще значительнее. За январь-октябрь закупки Китаем стали за рубежом снизились до 4,46 миллиона тонн. В стоимостном выражении показатель сократился на 2,8% - до 8,3 миллиарда долларов.
Отдельно в октябре Китай импортировал 395 тысяч тонн стали на 784,6 миллиона долларов.