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Китай в январе-октябре нарастил экспорт алюминия на 17,8%
Китай в январе-октябре нарастил экспорт алюминия на 17,8% - 10.11.2026, ПРАЙМ
Китай в январе-октябре нарастил экспорт алюминия на 17,8%
Китай в январе-октябре 2026 года нарастил экспорт алюминия в натуральном выражении на 17,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, при этом сократил... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T08:47+0300
2026-11-10T08:47+0300
2026-11-10T08:47+0300
промышленность
китай
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ПЕКИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Китай в январе-октябре 2026 года нарастил экспорт алюминия в натуральном выражении на 17,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, при этом сократил импорт меди на 5,5%, свидетельствуют данные главного таможенного управления страны.
КНР за первые 10 месяцев нарастила экспорт необработанного алюминия и алюминиевой продукции до 5,9 миллиона тонн. В стоимостном выражении показатель вырос 36,9% в сравнении с таким же периодом прошлого года - до 23,8 миллиарда долларов.
Отдельно в октябре экспорт необработанного алюминия и алюминиевой продукции составил 594 тысячи тонн на 2,4 миллиарда долларов.
В ведомстве также сообщили, что в январе-октябре импорт Китаем необработанной меди и медной продукции снизился до 4,2 миллиарда тонн. В то же время в стоимостном выражении показатель вырос на 31,1%, до 58,5 миллиарда долларов.
В октябре же импорт необработанной меди и медной продукции составил 453 тысячи тонн на 6,7 миллиарда долларов.
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промышленность, китай, кнр
Промышленность, КИТАЙ, КНР
Китай в январе-октябре нарастил экспорт алюминия на 17,8%
Китай в январе-октябре нарастил экспорт алюминия в натуральном выражении на 17,8%
ПЕКИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Китай в январе-октябре 2026 года нарастил экспорт алюминия в натуральном выражении на 17,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, при этом сократил импорт меди на 5,5%, свидетельствуют данные главного таможенного управления страны.
КНР за первые 10 месяцев нарастила экспорт необработанного алюминия и алюминиевой продукции до 5,9 миллиона тонн. В стоимостном выражении показатель вырос 36,9% в сравнении с таким же периодом прошлого года - до 23,8 миллиарда долларов.
Отдельно в октябре экспорт необработанного алюминия и алюминиевой продукции составил 594 тысячи тонн на 2,4 миллиарда долларов.
В ведомстве также сообщили, что в январе-октябре импорт Китаем необработанной меди и медной продукции снизился до 4,2 миллиарда тонн. В то же время в стоимостном выражении показатель вырос на 31,1%, до 58,5 миллиарда долларов.
В октябре же импорт необработанной меди и медной продукции составил 453 тысячи тонн на 6,7 миллиарда долларов.