https://1prime.ru/20261110/kitaj-875054219.html

Китай в январе-октябре нарастил импорт удобрений на 41,3%

Китай в январе-октябре нарастил импорт удобрений на 41,3% - 10.11.2026, ПРАЙМ

Китай в январе-октябре нарастил импорт удобрений на 41,3%

Китай в январе-октябре 2026 года нарастил импорт удобрений в натуральном выражении на 41,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, при этом экспорт... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T09:12+0300

2026-11-10T09:12+0300

2026-11-10T09:12+0300

мировая экономика

китай

кнр

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875054219.jpg?1794291120

ПЕКИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Китай в январе-октябре 2026 года нарастил импорт удобрений в натуральном выражении на 41,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, при этом экспорт снизился на 18,8%, свидетельствуют данные главного таможенного управления страны. Китай за первые 10 месяцев экспортировал 31,188 миллиона тонн удобрений. В стоимостном выражении показатель уменьшился на 32,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,8 миллиарда долларов. Отдельно в октябре КНР поставила другим странам 3,74 миллиона тонн удобрений на 935,4 миллиона долларов. При этом импорт удобрений резко вырос. За январь-октябрь закупки Китаем удобрений за рубежом выросли до 15,606 миллиона тонн. В стоимостном выражении показатель увеличился на 57,5% - до 5,86 миллиарда долларов. В октябре же Китай импортировал 1,6 миллиона тонн удобрений на 602,4 миллиона долларов.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, кнр