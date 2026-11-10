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Китай в январе-октябре нарастил импорт удобрений на 41,3%
Китай в январе-октябре нарастил импорт удобрений на 41,3% - 10.11.2026, ПРАЙМ
Китай в январе-октябре нарастил импорт удобрений на 41,3%
Китай в январе-октябре 2026 года нарастил импорт удобрений в натуральном выражении на 41,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, при этом экспорт... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T09:12+0300
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2026-11-10T09:12+0300
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ПЕКИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Китай в январе-октябре 2026 года нарастил импорт удобрений в натуральном выражении на 41,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, при этом экспорт снизился на 18,8%, свидетельствуют данные главного таможенного управления страны.
Китай за первые 10 месяцев экспортировал 31,188 миллиона тонн удобрений. В стоимостном выражении показатель уменьшился на 32,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,8 миллиарда долларов.
Отдельно в октябре КНР поставила другим странам 3,74 миллиона тонн удобрений на 935,4 миллиона долларов.
При этом импорт удобрений резко вырос. За январь-октябрь закупки Китаем удобрений за рубежом выросли до 15,606 миллиона тонн. В стоимостном выражении показатель увеличился на 57,5% - до 5,86 миллиарда долларов.
В октябре же Китай импортировал 1,6 миллиона тонн удобрений на 602,4 миллиона долларов.
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мировая экономика, китай, кнр
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
Китай в январе-октябре нарастил импорт удобрений на 41,3%
Китай в январе-октябре нарастил импорт удобрений на 41,3%, экспорт снизился на 18,8%
ПЕКИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Китай в январе-октябре 2026 года нарастил импорт удобрений в натуральном выражении на 41,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, при этом экспорт снизился на 18,8%, свидетельствуют данные главного таможенного управления страны.
Китай за первые 10 месяцев экспортировал 31,188 миллиона тонн удобрений. В стоимостном выражении показатель уменьшился на 32,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,8 миллиарда долларов.
Отдельно в октябре КНР поставила другим странам 3,74 миллиона тонн удобрений на 935,4 миллиона долларов.
При этом импорт удобрений резко вырос. За январь-октябрь закупки Китаем удобрений за рубежом выросли до 15,606 миллиона тонн. В стоимостном выражении показатель увеличился на 57,5% - до 5,86 миллиарда долларов.
В октябре же Китай импортировал 1,6 миллиона тонн удобрений на 602,4 миллиона долларов.