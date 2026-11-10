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Китай представил план создания наземно-космической вычислительной сети - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Китай представил план создания наземно-космической вычислительной сети
Китай представил план создания наземно-космической вычислительной сети - 10.11.2026, ПРАЙМ
Китай представил план создания наземно-космической вычислительной сети
Китай представил план создания наземно-космической вычислительной сети Nebula Constellation, сообщает газета Yicai. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T11:51+0300
2026-11-10T11:51+0300
технологии
китай
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Китай представил план создания наземно-космической вычислительной сети Nebula Constellation, сообщает газета Yicai. "Китай представил план Nebula Constellation в Хэфэе в восточной провинции Аньхоу с целью создать... наземно-космическую вычислительную сеть в космосе", - говорится в сообщении. Согласно данным газеты, вычислительные узлы в космосе и наземные ресурсы будут работать согласованно и дополнять друг друга. Проект основан на инициативе Исследовательского института аэрокосмической информации Китайской академии наук и предусматривает объединение возможностей различных спутников для создания "космического облака" - интеллектуальной космической информационной системы. Компания Nebula Space Intelligence имеет 6 промышленных партнеров, которые охватывают практически всю цепочку создания космической информационной системы - от строительства до практического применения. В рамках проекта будет использоваться полностью китайская технологическая цепочка, будут также разрабатываться космические вычислительные чипы, бортовые компьютеры, высокоскоростные каналы связи между спутниками и платформа распределения космических и наземных ресурсов.
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40
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40
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40
192
40
технологии, китай
Технологии, КИТАЙ
11:51 10.11.2026
 
Китай представил план создания наземно-космической вычислительной сети

КНР представила план создания наземно-космической вычислительной сети Nebula Constellation

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Китай представил план создания наземно-космической вычислительной сети Nebula Constellation, сообщает газета Yicai.
"Китай представил план Nebula Constellation в Хэфэе в восточной провинции Аньхоу с целью создать... наземно-космическую вычислительную сеть в космосе", - говорится в сообщении.
Согласно данным газеты, вычислительные узлы в космосе и наземные ресурсы будут работать согласованно и дополнять друг друга.
Проект основан на инициативе Исследовательского института аэрокосмической информации Китайской академии наук и предусматривает объединение возможностей различных спутников для создания "космического облака" - интеллектуальной космической информационной системы.
Компания Nebula Space Intelligence имеет 6 промышленных партнеров, которые охватывают практически всю цепочку создания космической информационной системы - от строительства до практического применения.
В рамках проекта будет использоваться полностью китайская технологическая цепочка, будут также разрабатываться космические вычислительные чипы, бортовые компьютеры, высокоскоростные каналы связи между спутниками и платформа распределения космических и наземных ресурсов.
 
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