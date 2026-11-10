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Bloomberg: профицит торговли Китая превысил триллион долларов

Bloomberg: профицит торговли Китая превысил триллион долларов - 10.11.2026, ПРАЙМ

Bloomberg: профицит торговли Китая превысил триллион долларов

Торговый профицит Китая за год вырос до чуть более 1 триллиона долларов, несмотря на самый крупный рост импорта с 2021 года, причем все более односторонние... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T13:06+0300

2026-11-10T13:06+0300

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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Торговый профицит Китая за год вырос до чуть более 1 триллиона долларов, несмотря на самый крупный рост импорта с 2021 года, причем все более односторонние отношения с Евросоюзом составляют почти треть общего дисбаланса, пишет Bloomberg.Как отмечает агентство, импорт в прошлом месяце вырос почти на 42% в годовом выражении, значительно сильнее прогнозов, а поставки за рубеж — чуть более чем на 35%, оставив профицит за октябрь на уровне 105,3 миллиарда долларов — самый низкий показатель с мая. За первые 10 месяцев профицит почти на 9% больше, чем годом ранее, когда он достиг рекордных 1,2 триллиона. В октябре Китай экспортировал в ЕС на 33,4 миллиарда долларов больше, чем импортировал, доведя разницу с начала года до более чем 310 миллиардов."Торговый профицит Китая подчеркивает устойчивость и конкурентоспособность экспортного сектора, несмотря на более сложную глобальную торговую среду", — отметил главный экономист Guotai Junan International Holdings Хао ЧжоуКак отмечает издание, восстановление закупок сырой нефти стало причиной неожиданного роста импорта: в октябре Китай импортировал почти 42 миллиона тонн — максимум с марта, а стоимость этих поставок достигла четырехлетнего максимума из-за роста цен на нефть. Импорт также вырос за счет золота и чипов, но в целом свидетельствует о незначительном восстановлении внутреннего спроса.Рост высокотехнологичных товаров ускорился до 67% в прошлом месяце — самый быстрый показатель с начала 2021 года, причем продажи чипов и компьютеров росли трехзначными темпами. Только чипы и компьютерные компоненты составили 40% годового роста китайского экспорта. Поставки в ЕС, США и страны АСЕАН выросли соответственно более чем на 20%, 30% и 40%. "Устойчивый рост экспорта и импорта в октябре вновь подчеркивает важность технологического производства для экономики Китая. Это также подчеркивает уязвимость восстановления, которое не получает поддержки со стороны внутреннего спроса", — приводит агентство оценку Bloomberg Economics.

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мировая экономика, китай, ес, bloomberg, сша