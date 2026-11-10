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Серийное производство машины-амфибии для спасателей начнется в 2027 году

Серийное производство машины-амфибии для спасателей начнется в 2027 году - 10.11.2026, ПРАЙМ

Серийное производство машины-амфибии для спасателей начнется в 2027 году

Серийное производство российской машины-амфибии МТА-01, предназначенной для работы на суше и воде в труднодоступных районах, начнется в 2027 году, она прошла... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:07+0300

2026-11-10T11:07+0300

2026-11-10T11:07+0300

россия

мчс

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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Серийное производство российской машины-амфибии МТА-01, предназначенной для работы на суше и воде в труднодоступных районах, начнется в 2027 году, она прошла испытания и должна заменить зарубежные аналоги, сообщил РИА Новости исполнительный директор холдинга "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) Михаил Даниленко. "На создание прототипа и комплекта конструкторской документации МТА-01 КМЗ направил порядка 20 миллионов рублей. Серийное производство амфибии планируется начать в 2027 году. Это значит, что уже в ближайшей перспективе российские коммунальные службы, спасатели и промышленные предприятия смогут получить технику, созданную и произведенную в России", — сказал Даниленко. По его словам, многофункциональная машина-амфибия МТА-01 с установкой для резки льда успешно прошла испытания. "Там, где заканчивается дорога и начинается вода, обычная техника бессильна. Многофункциональная машина-амфибия МТА-01 подтвердила готовность работать там, где особенно нужны надежность и мобильность", — сказал Даниленко. Он пояснил, что МТА-01 создана для задач на суше, воде и в переходной зоне между ними. Машина сможет применяться в труднодоступных районах, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в поисково-спасательных операциях, а также при работах на льду и водных объектах. Особое значение имеет установка для резки льда: она расширяет возможности амфибии в зимний период, когда доступ к участкам водоемов и прибрежной инфраструктуры становится особенно сложным. Заказчиками машины выступили крупнейший оператор по вывозу мусора и поисково-спасательная служба МЧС Санкт-Петербурга. Сегодня для решения подобных задач нередко используется шведская техника, поставки которой в Россию прекращены. "МТА-01 призвана закрыть эту потребность отечественным решением: российская машина-амфибия сможет заменить зарубежные аналоги и обеспечить независимость предприятий и экстренных служб от импортного оборудования", — подчеркнул директор КМЗ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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