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Колокольцев выступит с докладом о противодействии незаконной миграции - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Колокольцев выступит с докладом о противодействии незаконной миграции
Колокольцев выступит с докладом о противодействии незаконной миграции - 10.11.2026, ПРАЙМ
Колокольцев выступит с докладом о противодействии незаконной миграции
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании Совфеда в рамках "правительственного часа" выступит с докладом о мерах по противодействию незаконной миграции в... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T00:24+0300
2026-11-10T00:24+0300
россия
общество
никарагуа
белоруссия
южная осетия
владимир колокольцев
андрей клишас
совет федерации
мвд
центральные банки
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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании Совфеда в рамках "правительственного часа" выступит с докладом о мерах по противодействию незаконной миграции в Российской Федерации, говорится в повестке. Зампредседателя Центрального банка РФ Зульфия Кахруманова расскажет сенаторам о преимуществах использования цифрового рубля для граждан, регионов и бизнеса. В начале заседания председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас доложит сенаторам о результатах консультаций по представленной президентом РФ кандидатуре Олега Логунова на должность заместителя генерального прокурора РФ. Профильные комитеты Совета Федерации в понедельник поддержали его кандидатуру. Сенаторам предстоит ратифицировать ряд международных документов. В частности, договор между РФ и Республикой Зимбабве о взаимной правовой помощи по уголовным делам; соглашение между РФ и Королевством Камбоджа о взаимной защите граждан в области международной уголовной юстиции; договор между РФ и Республикой Никарагуа о выдаче. В повестке заседания также - договор между РФ и Никарагуа о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы; протокол о внесении изменений в договор между РФ и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам; соглашение между РФ и Южной Осетией о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах Российской Федерации и республики. Запланировано "Время эксперта". Перед законодателями выступит замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Ольга Кузнецова.
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россия, общество , никарагуа, белоруссия, южная осетия, владимир колокольцев, андрей клишас, совет федерации, мвд, центральные банки
РОССИЯ, Общество , Никарагуа, БЕЛОРУССИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, Владимир Колокольцев, Андрей Клишас, Совет Федерации, МВД, центральные банки
00:24 10.11.2026
 
Колокольцев выступит с докладом о противодействии незаконной миграции

Колокольцев выступит с докладом о мерах по противодействию незаконной миграции в РФ

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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании Совфеда в рамках "правительственного часа" выступит с докладом о мерах по противодействию незаконной миграции в Российской Федерации, говорится в повестке.
Зампредседателя Центрального банка РФ Зульфия Кахруманова расскажет сенаторам о преимуществах использования цифрового рубля для граждан, регионов и бизнеса.
В начале заседания председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас доложит сенаторам о результатах консультаций по представленной президентом РФ кандидатуре Олега Логунова на должность заместителя генерального прокурора РФ. Профильные комитеты Совета Федерации в понедельник поддержали его кандидатуру.
Сенаторам предстоит ратифицировать ряд международных документов. В частности, договор между РФ и Республикой Зимбабве о взаимной правовой помощи по уголовным делам; соглашение между РФ и Королевством Камбоджа о взаимной защите граждан в области международной уголовной юстиции; договор между РФ и Республикой Никарагуа о выдаче.
В повестке заседания также - договор между РФ и Никарагуа о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы; протокол о внесении изменений в договор между РФ и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам; соглашение между РФ и Южной Осетией о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах Российской Федерации и республики.
Запланировано "Время эксперта". Перед законодателями выступит замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Ольга Кузнецова.
 
РОССИЯОбществоНикарагуаБЕЛОРУССИЯЮЖНАЯ ОСЕТИЯВладимир КолокольцевАндрей КлишасСовет ФедерацииМВДцентральные банки
 
 
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