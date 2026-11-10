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Колокольцев выступит с докладом о противодействии незаконной миграции
Колокольцев выступит с докладом о противодействии незаконной миграции - 10.11.2026, ПРАЙМ
Колокольцев выступит с докладом о противодействии незаконной миграции
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании Совфеда в рамках "правительственного часа" выступит с докладом о мерах по противодействию незаконной миграции в... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T00:24+0300
2026-11-10T00:24+0300
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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании Совфеда в рамках "правительственного часа" выступит с докладом о мерах по противодействию незаконной миграции в Российской Федерации, говорится в повестке.
Зампредседателя Центрального банка РФ Зульфия Кахруманова расскажет сенаторам о преимуществах использования цифрового рубля для граждан, регионов и бизнеса.
В начале заседания председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас доложит сенаторам о результатах консультаций по представленной президентом РФ кандидатуре Олега Логунова на должность заместителя генерального прокурора РФ. Профильные комитеты Совета Федерации в понедельник поддержали его кандидатуру.
Сенаторам предстоит ратифицировать ряд международных документов. В частности, договор между РФ и Республикой Зимбабве о взаимной правовой помощи по уголовным делам; соглашение между РФ и Королевством Камбоджа о взаимной защите граждан в области международной уголовной юстиции; договор между РФ и Республикой Никарагуа о выдаче.
В повестке заседания также - договор между РФ и Никарагуа о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы; протокол о внесении изменений в договор между РФ и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам; соглашение между РФ и Южной Осетией о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах Российской Федерации и республики.
Запланировано "Время эксперта". Перед законодателями выступит замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Ольга Кузнецова.
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РОССИЯ, Общество , Никарагуа, БЕЛОРУССИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, Владимир Колокольцев, Андрей Клишас, Совет Федерации, МВД, центральные банки
Колокольцев выступит с докладом о противодействии незаконной миграции
Колокольцев выступит с докладом о мерах по противодействию незаконной миграции в РФ
МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании Совфеда в рамках "правительственного часа" выступит с докладом о мерах по противодействию незаконной миграции в Российской Федерации, говорится в повестке.
Зампредседателя Центрального банка РФ Зульфия Кахруманова расскажет сенаторам о преимуществах использования цифрового рубля для граждан, регионов и бизнеса.
В начале заседания председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас доложит сенаторам о результатах консультаций по представленной президентом РФ кандидатуре Олега Логунова на должность заместителя генерального прокурора РФ. Профильные комитеты Совета Федерации в понедельник поддержали его кандидатуру.
Сенаторам предстоит ратифицировать ряд международных документов. В частности, договор между РФ и Республикой Зимбабве о взаимной правовой помощи по уголовным делам; соглашение между РФ и Королевством Камбоджа о взаимной защите граждан в области международной уголовной юстиции; договор между РФ и Республикой Никарагуа о выдаче.
В повестке заседания также - договор между РФ и Никарагуа о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы; протокол о внесении изменений в договор между РФ и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам; соглашение между РФ и Южной Осетией о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах Российской Федерации и республики.
Запланировано "Время эксперта". Перед законодателями выступит замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Ольга Кузнецова.