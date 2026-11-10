https://1prime.ru/20261110/komitet-875089952.html
Комитет ГД подготовил проект постановления о ее представителях в НФС ЦБ
Комитет ГД подготовил проект постановления о ее представителях в НФС ЦБ - 10.11.2026, ПРАЙМ
Комитет ГД подготовил проект постановления о ее представителях в НФС ЦБ
Думский комитет по финансовому рынку подготовил проект постановления Госдумы о ее представителях в Национальном финансовом совете Банка России. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T20:54+0300
2026-11-10T20:54+0300
2026-11-10T20:54+0300
финансы
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку подготовил проект постановления Госдумы о ее представителях в Национальном финансовом совете Банка России.
В соответствии с законом о ЦБ, численность НФС составляет 12 человек, из которых двое направляются Советом Федерации и по три человека - Госдумой, президентом и правительством РФ. В состав совета входит также председатель Банка России.
От Госдумы восьмого созыва в состав НФС были направлены председатели комитетов: по финансовому рынку – Анатолий Аксаков, по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям - Сергей Гаврилов, по бюджету и налогам – Андрей Макаров.
В подготовленном комитетом по финрынку проекте постановления говорится пока лишь о двух представителях, которых планируется направить в НФС от Госдумы девятого созыва. Это Гаврилов и Макаров. Что касается третьей кандидатуры, то по ней "пока идут консультации", сообщил РИА Новости источник в Госдуме.
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финансы, банки, андрей макаров, анатолий аксаков, госдума, банк россии, совет федерации
Финансы, Банки, Андрей Макаров, Анатолий Аксаков, Госдума, Банк России, Совет Федерации
Комитет ГД подготовил проект постановления о ее представителях в НФС ЦБ
Комитет ГД по финрынку подготовил проект постановления о ее представителях в НФС ЦБ
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку подготовил проект постановления Госдумы о ее представителях в Национальном финансовом совете Банка России.
В соответствии с законом о ЦБ, численность НФС составляет 12 человек, из которых двое направляются Советом Федерации и по три человека - Госдумой, президентом и правительством РФ. В состав совета входит также председатель Банка России.
От Госдумы восьмого созыва в состав НФС были направлены председатели комитетов: по финансовому рынку – Анатолий Аксаков, по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям - Сергей Гаврилов, по бюджету и налогам – Андрей Макаров.
В подготовленном комитетом по финрынку проекте постановления говорится пока лишь о двух представителях, которых планируется направить в НФС от Госдумы девятого созыва. Это Гаврилов и Макаров. Что касается третьей кандидатуры, то по ней "пока идут консультации", сообщил РИА Новости источник в Госдуме.