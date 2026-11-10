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Китайские блогеры становятся драйвером продаж российской продукции в КНР

Китайские блогеры становятся драйвером продаж российской продукции в КНР - 10.11.2026, ПРАЙМ

Китайские блогеры становятся драйвером продаж российской продукции в КНР

Российские компании активно используют китайские онлайн-платформы и продажи через блогеров для продвижения своей продукции на рынке КНР, в отдельных случаях на... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T10:06+0300

2026-11-10T10:06+0300

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ШАНХАЙ, 10 ноя - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Российские компании активно используют китайские онлайн-платформы и продажи через блогеров для продвижения своей продукции на рынке КНР, в отдельных случаях на этот канал приходится большая часть продаж, рассказали РИА Новости представители российских компаний-экспортеров на полях Китайской международной импортной выставки в Шанхае (CIIE). "Продажи через "Доуинь" (китайский TikTok) - один из лучших каналов продаж в Китае на сегодняшний день. Здесь достаточно сильно развита электронная коммерция, и нам повезло найти хорошего партнера, это сотрудничество максимально эффективно", - рассказал директор по экспорту винодельческой компании "Фанагория" Михаил Лелюк. По его словам, отличие такой подачи от обычной полки в магазине заключается в том, что бутылка вина на полке сама за себя не расскажет, "а здесь наш партнер имеет возможность сразу рассказать своим покупателям, своим подписчикам обо всех преимуществах нашего продукта, пояснить, чем мы отличаемся от конкурентов". "Через блогеров идет 80% наших продаж, а 20% - по обычным каналам продаж", - указал он. Вместе с тем Лелюк отметил, что, к примеру, продажи компании на одной ведущих китайских торговых онлайн-платформ - JD.com очень скромные, потому что туда нужно самостоятельно привести трафик и заявить о себе. "Вся прелесть и залог успеха работы с блогерами, на мой взгляд, заключается в том, что это живой человек, клиенты на них подписаны, давно знают и доверяют, благодаря чему покупают нашу продукцию", - пояснил он. В свою очередь генеральный директор торгового дома "Сибирский" Сергей Харьков рассказал РИА Новости, что компания также активно работает с блогерами для повышения продаж на китайском рынке. ТД "Сибирский" - дистрибьютор продукции АО "Люблинский молочноконсервный комбинат" и с января 2021 года поставляет в Китай сухое цельное и сухое обезжиренное молоко, а также сгущенку. "На сегодняшний день мы занимаем в Китае первое место среди всех российских производителей сухого молока благодаря работе наших клиентов и во многом благодаря работе наших знакомых блогеров", - рассказал Харьков. По его оценке, "порядка 20% продаж в Китае обеспечивают именно блогеры". "На самом деле это серьезно, у них это так работает. Вот прямо сейчас наше молоко продается сразу на трех площадках, мы можем на них зайти, нажать на кнопку, заказать товар, и в течение 3 дней в любой точке Китая получить", - рассказал Харьков. Он добавил, что пока блогер ведет прямую трансляцию, "у нее на складе уже все собирается и посылки отправляются, здесь это очень быстро". "Мы поставляем продукцию своему дистрибьютору, а дальше он уже работает с блогерами. Нам это очень удобно, это не контракт, а сказка: 100-процентная предоплата, самовывоз и весь маркетинг на наших клиентах", - отметил собеседник агентства. Девятое международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представляют 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, россия, китай, кнр, шанхай, tiktok, фанагория