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"Новый космос" стал единственным частным поставщиком данных ДЗЗ
"Новый космос" стал единственным частным поставщиком данных ДЗЗ - 10.11.2026, ПРАЙМ
"Новый космос" стал единственным частным поставщиком данных ДЗЗ
Компания "Новый космос" стала единственным частным поставщиком радиолокационных данных дистанционного зондирования Земли, сообщили РИА Новости в компании. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T20:23+0300
2026-11-10T20:23+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Компания "Новый космос" стала единственным частным поставщиком радиолокационных данных дистанционного зондирования Земли, сообщили РИА Новости в компании.
Представители "Нового космоса" приняли участие в стратегической сессии правительства по развитию космической деятельности, которую провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"2026 год стал первым годом, когда государство в рамках национального проекта системно закупает данные ДЗЗ у негосударственных операторов. "Новый космос" участвует в этом механизме: компания стала в 2026 году единственным поставщиком радиолокационных данных среди частных компаний в интересах федеральных органов исполнительной власти, а также научных и образовательных организаций Минобрнауки России, в том числе для мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути", - говорится в сообщении.
Председатель совета директоров "Нового космоса" Дмитрий Мацук, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что частные спутники выполняют государственные задачи, первый год показал, какие требуются "донастройки" в этом взаимодействии, и у компании есть готовые решения.
Гендиректор "Нового космоса" Антон Алексеев рассказал, что компания формирует собственную технологическую базу по всей цепочке от орбитальных аппаратов до готового сервиса для заказчика.
"Мы предоставляем данные с космических аппаратов серии "Окулус", которые ввели в строй в этом (2026 - ред.) году после летных испытаний. Также формируем платформу заказа данных и обработки через сервисы EO.newspacecorp.ru: мониторинг ледовой обстановки, обнаружение нефтяных разливов, выявление вырубок леса и другое", - сказал Алексеев, его слова также приводятся в сообщении компании.
По его словам, "Новый космос" разработал радиолокатор для беспилотников "Аргос" и работает над геотехническим мониторингом и интерферометрическими наблюдениями.
"Мы следуем целям национального проекта и видим свою задачу в том, чтобы частные команды смогли внести значимый вклад в российскую орбитальную группировку. Мы готовы масштабировать свои решения под государственные задачи", – добавил Алексеев.
В сентябре гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов доложил Мишустину, что запущенный в 2026 году радарный спутник "Окулус" уже может предоставлять данные федеральным органам исполнительной власти.
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технологии, бизнес, михаил мишустин, дмитрий баканов, минобрнауки, роскосмос
Технологии, Бизнес, Михаил Мишустин, Дмитрий Баканов, Минобрнауки, Роскосмос
"Новый космос" стал единственным частным поставщиком данных ДЗЗ
"Новый космос" стала единственным частным поставщиком радиолокационных данных ДЗЗ
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Компания "Новый космос" стала единственным частным поставщиком радиолокационных данных дистанционного зондирования Земли, сообщили РИА Новости в компании.
Представители "Нового космоса" приняли участие в стратегической сессии правительства по развитию космической деятельности, которую провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"2026 год стал первым годом, когда государство в рамках национального проекта системно закупает данные ДЗЗ у негосударственных операторов. "Новый космос" участвует в этом механизме: компания стала в 2026 году единственным поставщиком радиолокационных данных среди частных компаний в интересах федеральных органов исполнительной власти, а также научных и образовательных организаций Минобрнауки России, в том числе для мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути", - говорится в сообщении.
Председатель совета директоров "Нового космоса" Дмитрий Мацук, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что частные спутники выполняют государственные задачи, первый год показал, какие требуются "донастройки" в этом взаимодействии, и у компании есть готовые решения.
Гендиректор "Нового космоса" Антон Алексеев рассказал, что компания формирует собственную технологическую базу по всей цепочке от орбитальных аппаратов до готового сервиса для заказчика.
"Мы предоставляем данные с космических аппаратов серии "Окулус", которые ввели в строй в этом (2026 - ред.) году после летных испытаний. Также формируем платформу заказа данных и обработки через сервисы EO.newspacecorp.ru: мониторинг ледовой обстановки, обнаружение нефтяных разливов, выявление вырубок леса и другое", - сказал Алексеев, его слова также приводятся в сообщении компании.
По его словам, "Новый космос" разработал радиолокатор для беспилотников "Аргос" и работает над геотехническим мониторингом и интерферометрическими наблюдениями.
"Мы следуем целям национального проекта и видим свою задачу в том, чтобы частные команды смогли внести значимый вклад в российскую орбитальную группировку. Мы готовы масштабировать свои решения под государственные задачи", – добавил Алексеев.
В сентябре гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов доложил Мишустину, что запущенный в 2026 году радарный спутник "Окулус" уже может предоставлять данные федеральным органам исполнительной власти.