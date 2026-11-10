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"Новый космос" стал единственным частным поставщиком данных ДЗЗ

"Новый космос" стал единственным частным поставщиком данных ДЗЗ - 10.11.2026, ПРАЙМ

"Новый космос" стал единственным частным поставщиком данных ДЗЗ

Компания "Новый космос" стала единственным частным поставщиком радиолокационных данных дистанционного зондирования Земли, сообщили РИА Новости в компании. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T20:23+0300

2026-11-10T20:23+0300

2026-11-10T20:23+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Компания "Новый космос" стала единственным частным поставщиком радиолокационных данных дистанционного зондирования Земли, сообщили РИА Новости в компании. Представители "Нового космоса" приняли участие в стратегической сессии правительства по развитию космической деятельности, которую провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "2026 год стал первым годом, когда государство в рамках национального проекта системно закупает данные ДЗЗ у негосударственных операторов. "Новый космос" участвует в этом механизме: компания стала в 2026 году единственным поставщиком радиолокационных данных среди частных компаний в интересах федеральных органов исполнительной власти, а также научных и образовательных организаций Минобрнауки России, в том числе для мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути", - говорится в сообщении. Председатель совета директоров "Нового космоса" Дмитрий Мацук, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что частные спутники выполняют государственные задачи, первый год показал, какие требуются "донастройки" в этом взаимодействии, и у компании есть готовые решения. Гендиректор "Нового космоса" Антон Алексеев рассказал, что компания формирует собственную технологическую базу по всей цепочке от орбитальных аппаратов до готового сервиса для заказчика. "Мы предоставляем данные с космических аппаратов серии "Окулус", которые ввели в строй в этом (2026 - ред.) году после летных испытаний. Также формируем платформу заказа данных и обработки через сервисы EO.newspacecorp.ru: мониторинг ледовой обстановки, обнаружение нефтяных разливов, выявление вырубок леса и другое", - сказал Алексеев, его слова также приводятся в сообщении компании. По его словам, "Новый космос" разработал радиолокатор для беспилотников "Аргос" и работает над геотехническим мониторингом и интерферометрическими наблюдениями. "Мы следуем целям национального проекта и видим свою задачу в том, чтобы частные команды смогли внести значимый вклад в российскую орбитальную группировку. Мы готовы масштабировать свои решения под государственные задачи", – добавил Алексеев. В сентябре гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов доложил Мишустину, что запущенный в 2026 году радарный спутник "Окулус" уже может предоставлять данные федеральным органам исполнительной власти.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, михаил мишустин, дмитрий баканов, минобрнауки, роскосмос