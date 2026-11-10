https://1prime.ru/20261110/krym-875055582.html

В Крыму продолжается режим ограничения энергопотребления

В Крыму продолжается режим ограничения энергопотребления - 10.11.2026, ПРАЙМ

В Крыму продолжается режим ограничения энергопотребления

Режим ограничения энергопотребления продолжает действовать в Крыму, соблюдение графика отключения и равномерного распределения мощностей пока невозможно,... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T09:33+0300

2026-11-10T09:33+0300

2026-11-10T09:33+0300

крым

севастополь

сергей аксенов

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875055582.jpg?1794292394

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Режим ограничения энергопотребления продолжает действовать в Крыму, соблюдение графика отключения и равномерного распределения мощностей пока невозможно, социально важные объекты запитаны по резервным схемам, сообщила ГУП "Крымэнерго". "На всей территории республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Соблюдение графиков отключения электроэнергии и равномерное распределение имеющихся мощностей в настоящее время невозможно", - говорится в сообщении компании в канале на платформе "Макс". Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает предварительное информирование потребителей, отметили в компании. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения, говорится в сообщении. Введенные меры необходимы для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым, отметили в компании. Ограничения потребления электроэнергии продолжают действовать в Крыму с конца октября, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. Причинами он назвал аварии на магистральных линиях за пределами Крыма, а также на объектах энергетики на полуострове. Ограничения в энергетике также введены в Севастополе.

крым

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым, севастополь, сергей аксенов