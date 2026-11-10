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В Крыму продолжается режим ограничения энергопотребления - 10.11.2026, ПРАЙМ
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В Крыму продолжается режим ограничения энергопотребления
В Крыму продолжается режим ограничения энергопотребления - 10.11.2026, ПРАЙМ
В Крыму продолжается режим ограничения энергопотребления
Режим ограничения энергопотребления продолжает действовать в Крыму, соблюдение графика отключения и равномерного распределения мощностей пока невозможно,... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T09:33+0300
2026-11-10T09:33+0300
крым
севастополь
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Режим ограничения энергопотребления продолжает действовать в Крыму, соблюдение графика отключения и равномерного распределения мощностей пока невозможно, социально важные объекты запитаны по резервным схемам, сообщила ГУП "Крымэнерго". "На всей территории республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Соблюдение графиков отключения электроэнергии и равномерное распределение имеющихся мощностей в настоящее время невозможно", - говорится в сообщении компании в канале на платформе "Макс". Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает предварительное информирование потребителей, отметили в компании. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения, говорится в сообщении. Введенные меры необходимы для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым, отметили в компании. Ограничения потребления электроэнергии продолжают действовать в Крыму с конца октября, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. Причинами он назвал аварии на магистральных линиях за пределами Крыма, а также на объектах энергетики на полуострове. Ограничения в энергетике также введены в Севастополе.
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40
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крым, севастополь, сергей аксенов
КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Сергей Аксенов
09:33 10.11.2026
 
В Крыму продолжается режим ограничения энергопотребления

"Крымэнерго": режим ограничения энергопотребления продолжает действовать в республике

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Режим ограничения энергопотребления продолжает действовать в Крыму, соблюдение графика отключения и равномерного распределения мощностей пока невозможно, социально важные объекты запитаны по резервным схемам, сообщила ГУП "Крымэнерго".
"На всей территории республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Соблюдение графиков отключения электроэнергии и равномерное распределение имеющихся мощностей в настоящее время невозможно", - говорится в сообщении компании в канале на платформе "Макс".
Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает предварительное информирование потребителей, отметили в компании. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения, говорится в сообщении.
Введенные меры необходимы для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым, отметили в компании.
Ограничения потребления электроэнергии продолжают действовать в Крыму с конца октября, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. Причинами он назвал аварии на магистральных линиях за пределами Крыма, а также на объектах энергетики на полуострове.
Ограничения в энергетике также введены в Севастополе.
 
КРЫМСЕВАСТОПОЛЬСергей Аксенов
 
 
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