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В Совфеде рассказали, можно ли продать квартиру в ипотеке

В Совфеде рассказали, можно ли продать квартиру в ипотеке - 10.11.2026, ПРАЙМ

В Совфеде рассказали, можно ли продать квартиру в ипотеке

Россияне могут продать квартиру, которая находится в ипотеке, для этого потребуется согласие банка, рассказал РИА Новости член комитета Совфеда по бюджету и... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T10:23+0300

2026-11-10T10:23+0300

2026-11-10T10:23+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россияне могут продать квартиру, которая находится в ипотеке, для этого потребуется согласие банка, рассказал РИА Новости член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Владимир Кошелев. "Россияне могут продать квартиру, которая находится в ипотеке. Но есть важный нюанс: пока кредит не погашен, жилье находится в залоге у банка. А по закону продать заложенное имущество можно только с согласия залогодержателя, то есть банка. Без этого Росреестр не зарегистрирует переход права собственности", - сказал Кошелев. По его словам, есть несколько вариантов продажи такой квартиры, один из которых - досрочное погашение ипотеки: продавец сам закрывает остаток долга или использует аванс от покупателя, после чего банк снимает обременение и квартира продается как обычно. Еще один вариант – погашение долга в ходе сделки, когда банк контролирует перевод средств и после погашения долга запускает процедуру снятия обременения. Также квартиру в ипотеке можно продать, переоформив кредит на покупателя: тот берет на себя остаток долга и становится новым заемщиком, а банк должен оценить его доход, кредитную историю и долговую нагрузку. Сенатор уточнил, что такой способ подходит не для всех ипотечных программ, с трудностями могут столкнуться те, кто оформил льготную ипотеку. Кошелев также отметил, что, если квартира приобреталась с материнским капиталом, среди собственников есть несовершеннолетние или она находится в военной ипотеке, потребуются дополнительные согласования. Он рекомендовал до подписания договора купли-продажи получить от банка письменный ответ с согласованным порядком сделки и расчетов. "Главный совет - не пытайтесь обойти требования банка - это риск оспаривания сделки. А если схема сложная, например, переоформление долга, имеет смысл привлечь юриста, который специализируется на таких сделках", - заключил Кошелев, добавив, что при грамотном подходе и участии банка продать квартиру в ипотеке вполне реально.

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недвижимость, банки, росреестр, совет федерации, россия, ипотека