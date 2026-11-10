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Лавров объяснил, почему в мире голодают свыше 600 миллионов человек

Лавров объяснил, почему в мире голодают свыше 600 миллионов человек - 10.11.2026, ПРАЙМ

Лавров объяснил, почему в мире голодают свыше 600 миллионов человек

В мире голодают свыше 600 миллионов человек из-за санкций и барьеров, а не из-за нехватки ресурсов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T00:27+0300

2026-11-10T00:27+0300

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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. В мире голодают свыше 600 миллионов человек из-за санкций и барьеров, а не из-за нехватки ресурсов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "В мире сейчас голодает свыше 600 миллионов человек. И дело не в нехватке ресурсов, а в санкциях и барьерах", - приводятся слова Лаврова в статье для газеты "Коммерсант". Лавров напомнил, что министры торговли "Группы двадцати" в этом году осудили вепонизацию, то есть использование в качестве оружия поставок продовольствия, и даже ЕС вынужден был с этим согласиться. По его мнению, теперь требуется конвертировать слова в реальные действия. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" в октябре заявил, что за девять месяцев 2026 года Россия экспортировала в Африку 13 миллионов тонн агропродукции.

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мировая экономика, россия, африка, сергей лавров, владимир путин, ес