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Число рейсов по Северному морскому пути выросло в 1,5 раза, заявил Лавров
Число рейсов по Северному морскому пути выросло в 1,5 раза, заявил Лавров - 10.11.2026, ПРАЙМ
Число рейсов по Северному морскому пути выросло в 1,5 раза, заявил Лавров
Число рейсов по Северному морскому пути в начале 2026 года выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем грузов - на 25%, заявил | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T00:36+0300
2026-11-10T00:36+0300
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бизнес
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сергей лавров
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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Число рейсов по Северному морскому пути в начале 2026 года выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем грузов - на 25%, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"На историческом максимуме - перевозки по Северному морскому пути: число рейсов по этому маршруту в начале 2026 года выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем грузов - на 25% (прогноз на 2026 год - 40 миллионов тонн)", - приводятся слова Лаврова в статье для газеты "Коммерсант".
По словам министра, трансарктические маршруты становятся безопасной и рентабельной альтернативой южным транспортным артериям. Он также отметил рост товарообмена по международному транспортному коридору "Север-Юг" и через Восточный полигон железных дорог.
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бизнес, россия, сергей лавров
Бизнес, РОССИЯ, Сергей Лавров
Число рейсов по Северному морскому пути выросло в 1,5 раза, заявил Лавров
Лавров: число рейсов по Северному морскому пути в начале 2026 года выросло в 1,5 раза
МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Число рейсов по Северному морскому пути в начале 2026 года выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем грузов - на 25%, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"На историческом максимуме - перевозки по Северному морскому пути: число рейсов по этому маршруту в начале 2026 года выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем грузов - на 25% (прогноз на 2026 год - 40 миллионов тонн)", - приводятся слова Лаврова в статье для газеты "Коммерсант".
По словам министра, трансарктические маршруты становятся безопасной и рентабельной альтернативой южным транспортным артериям. Он также отметил рост товарообмена по международному транспортному коридору "Север-Юг" и через Восточный полигон железных дорог.