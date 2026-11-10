https://1prime.ru/20261110/lavrov-875048121.html

Число рейсов по Северному морскому пути выросло в 1,5 раза, заявил Лавров

Число рейсов по Северному морскому пути выросло в 1,5 раза, заявил Лавров - 10.11.2026, ПРАЙМ

Число рейсов по Северному морскому пути выросло в 1,5 раза, заявил Лавров

Число рейсов по Северному морскому пути в начале 2026 года выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем грузов - на 25%, заявил | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T00:36+0300

2026-11-10T00:36+0300

2026-11-10T00:36+0300

бизнес

россия

сергей лавров

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875048121.jpg?1794260196

МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Число рейсов по Северному морскому пути в начале 2026 года выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем грузов - на 25%, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "На историческом максимуме - перевозки по Северному морскому пути: число рейсов по этому маршруту в начале 2026 года выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем грузов - на 25% (прогноз на 2026 год - 40 миллионов тонн)", - приводятся слова Лаврова в статье для газеты "Коммерсант". По словам министра, трансарктические маршруты становятся безопасной и рентабельной альтернативой южным транспортным артериям. Он также отметил рост товарообмена по международному транспортному коридору "Север-Юг" и через Восточный полигон железных дорог.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сергей лавров