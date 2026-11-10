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Лавров рассказал об увеличении поставок нефти в страны АСЕАН

Лавров рассказал об увеличении поставок нефти в страны АСЕАН - 10.11.2026, ПРАЙМ

Лавров рассказал об увеличении поставок нефти в страны АСЕАН

Объемы российских поставок нефти и минерального сырья в страны АСЕАН в первом квартале 2026 года увеличились на 40%, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T00:39+0300

2026-11-10T00:39+0300

2026-11-10T00:39+0300

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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Объемы российских поставок нефти и минерального сырья в страны АСЕАН в первом квартале 2026 года увеличились на 40%, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Входим в круг ключевых экспортеров углеводородов в Азию, Африку, Латинскую Америку (показательно, что объемы российских поставок нефти и минерального сырья в первом квартале этого года только в страны АСЕАН увеличились на 40%)", - приводятся слова Лаврова в статье для газеты "Коммерсант". По словам министра, Россия продолжит вносить вклад в нормализацию функционирования мирового ТЭК, обеспечение глобальной энергобезопасности, сбалансированное и устойчивое развитие государств и макрорегионов.

азия

африка

латинская америка

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россия, азия, африка, латинская америка, сергей лавров, асеан