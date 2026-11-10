https://1prime.ru/20261110/letchiki-ispytateli-875048714.html
Летчики-испытатели в России получают более 176 тысяч рублей в месяц
Летчики-испытатели в России получают более 176 тысяч рублей в месяц - 10.11.2026, ПРАЙМ
Летчики-испытатели в России получают более 176 тысяч рублей в месяц
Летчики-испытатели в России получают пенсию в среднем более 176,6 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 октября, следует из опубликованных в базе... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T01:18+0300
2026-11-10T01:18+0300
2026-11-10T01:18+0300
общество
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Летчики-испытатели в России получают пенсию в среднем более 176,6 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 октября, следует из опубликованных в базе государственной статистики данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, средний размер пенсии летчиков-испытателей 1 октября составлял 176 658 рублей. Численность таких граждан находится на уровне тысячи человек.
Работающие пенсионеры летчики-испытатели по состоянию на 1 октября получали выплаты в размере 173,1 тысячи рублей, а неработающие - 177 883 рубля.
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общество
Летчики-испытатели в России получают более 176 тысяч рублей в месяц
Летчики-испытатели в России получают пенсию в среднем более 176,6 тысячи рублей в месяц
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Летчики-испытатели в России получают пенсию в среднем более 176,6 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 октября, следует из опубликованных в базе государственной статистики данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, средний размер пенсии летчиков-испытателей 1 октября составлял 176 658 рублей. Численность таких граждан находится на уровне тысячи человек.
Работающие пенсионеры летчики-испытатели по состоянию на 1 октября получали выплаты в размере 173,1 тысячи рублей, а неработающие - 177 883 рубля.