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Экс-глава LG: Россия и Корея имеют большой потенциал для сотрудничества

Экс-глава LG: Россия и Корея имеют большой потенциал для сотрудничества - 10.11.2026, ПРАЙМ

Экс-глава LG: Россия и Корея имеют большой потенциал для сотрудничества

Россия обладает большим потенциалом для экономического и технологического сотрудничества с Республикой Корея, поскольку интересы двух стран во многом дополняют... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T18:21+0300

2026-11-10T18:21+0300

2026-11-10T18:21+0300

технологии

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lg electronics

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СЕУЛ, 10 ноя — ПРАЙМ. Россия обладает большим потенциалом для экономического и технологического сотрудничества с Республикой Корея, поскольку интересы двух стран во многом дополняют друг друга, рассказал бывший руководитель LG Electronics в России и странах СНГ, южнокорейский поэт Енгнам Ро. "С Россией существует очень большой потенциал для совместного развития", — сказал поэт на встрече с российскими журналистами в Сеуле. По его словам, географическое положение Республики Корея также делает развитие отношений с Россией перспективным направлением. "Корея — полуостров, но поскольку у нас нет сообщения с Северной Кореей, мы фактически живем как на острове. Почему бы нам не развивать более тесные отношения с Россией, с которой у нас относительно немного противоречащих друг другу интересов?" — отметил экс-глава LG Electronics в России. Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества он назвал объединение российских и южнокорейских технологий. По его мнению, стороны могли бы использовать разработки друг друга, в том числе в высокотехнологичных отраслях. "Я скорее думаю о том, чтобы использовать российские технологии, которых нет в Корее, и объединять их с корейскими разработками. Или, наоборот, предложить России необходимые ей технологии из Кореи", — пояснил он. Енгнам Ро напомнил, что Россия обладает развитыми авиационными и космическими технологиями. Он также отметил вклад в прошлом российских специалистов и технологий в развитие отдельных направлений южнокорейской промышленности, в том числе электроники и высокотехнологичного производства. При этом, по его мнению, развитию экономического взаимодействия должно предшествовать восстановление взаимного доверия между народами. Он считает, что литература и культурные обмены могут помочь жителям Республики Корея лучше узнать Россию и преодолеть существующую настороженность. В 2026 году в Республике Корея вышел поэтический сборник Енгнам Ро "Россия — там, где прошел ветер", посвященный российской природе, людям и истории. Книга основана на впечатлениях от многолетней жизни и путешествий по России. "Если люди через литературу познакомятся с российской природой, с людьми, с достижениями первопроходцев, они естественным образом почувствуют, какая же Россия красивая страна. Тогда постепенно исчезнет настороженность", — считает поэт. Енгнам Ро — южнокорейский поэт, международный бизнес-консультант, бывший руководитель LG Electronics в России и странах СНГ. Работает в компании с 1990 года, впервые приехал в Россию в 1996 году для развития бизнеса, а в 2021–2025 годах возглавлял ее деятельность в России и СНГ. Получил степень MBA в США и степень магистра культурной политики в МГУ имени М. В. Ломоносова, где продолжает обучение в аспирантуре. Автор нескольких поэтических сборников, посвященных в том числе российской природе, истории и культуре. Его литературное творчество отмечено премиями "Гипертекст", "Лучшая корпоративная книга", а также наградой Московской литературной биеннале 2024–2026 годов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, сеул, корея, сша, lg electronics, снг