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"Росатом" в 2027 году выберет вариант лунной АЭС, заявил Лихачев

"Росатом" в 2027 году выберет вариант лунной АЭС, заявил Лихачев - 10.11.2026, ПРАЙМ

"Росатом" в 2027 году выберет вариант лунной АЭС, заявил Лихачев

"Росатом" в 2027 году должен выбрать один из пяти вариантов лунной атомной электростанции и запустить работу по ее созданию, заявил глава госкорпорации Алексей... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T17:15+0300

2026-11-10T17:15+0300

2026-11-10T17:15+0300

технологии

россия

алексей лихачев

росатом

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. "Росатом" в 2027 году должен выбрать один из пяти вариантов лунной атомной электростанции и запустить работу по ее созданию, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "У нас целых пять обликов, которые мы глубоко изучаем, от прямого преобразования ядерной энергии в электрическую до создания соответствующих турбинных установок. И мы должны в следующем году выбрать облик и запустить эту работу", - сказал Лихачев по итогам стратегической сессии "Развитие космической деятельности в России" в Координационном центре правительства РФ.

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технологии, россия, алексей лихачев, росатом