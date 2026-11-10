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Мадьяр заявил об отчаянии европейцев из-за высоких цен на энергоресурсы
Мадьяр заявил об отчаянии европейцев из-за высоких цен на энергоресурсы - 10.11.2026, ПРАЙМ
Мадьяр заявил об отчаянии европейцев из-за высоких цен на энергоресурсы
Европейцы испытывают разочарование и отчаяние на фоне высоких цен на энергоресурсы, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T19:11+0300
2026-11-10T19:11+0300
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БЕРЛИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Европейцы испытывают разочарование и отчаяние на фоне высоких цен на энергоресурсы, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
"Ощущается разочарование среди европейцев, часто отчаяние, которое оправданно, ведь во многих странах значительно выросли цены на энергию", - заявил Мадьяр на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Он добавил, что европейским компаниям будет трудно поддерживать конкурентоспособность из-за дорогих энергоресурсов.
"Господин канцлер упомянул, что Венгрия работает над диверсификацией энергоресурсов. Германия предложила сжиженный природный газ, поставки СПГ из Германии. Очевидно, здесь есть вопросы цены, нам нужно договориться", - отметил Мадьяр.
Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил в сентябре, что Будапешт готов выполнить требование Брюсселя по отказу от российского газа с октября 2027 года и якобы располагает альтернативными источниками. Глава МИД Венгрии Анита Орбан в начале ноября также заявила, что Будапешт откажется от поставок природного газа из России к осени 2027 года и ищет пути для отказа от российской нефти.
Посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия уважает право Венгрии определять энергетическую политику, но рассчитывает, что страна будет в этом руководствоваться своими интересами, а не политизированными установками Брюсселя.
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Газ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, Будапешт, Фридрих Мерц, МИД Венгрии, МИД
Мадьяр заявил об отчаянии европейцев из-за высоких цен на энергоресурсы
Мадьяр: европейцы испытывают разочарование и отчаяние из-за высоких цен на энергию
БЕРЛИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Европейцы испытывают разочарование и отчаяние на фоне высоких цен на энергоресурсы, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
"Ощущается разочарование среди европейцев, часто отчаяние, которое оправданно, ведь во многих странах значительно выросли цены на энергию", - заявил Мадьяр на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Он добавил, что европейским компаниям будет трудно поддерживать конкурентоспособность из-за дорогих энергоресурсов.
"Господин канцлер упомянул, что Венгрия работает над диверсификацией энергоресурсов. Германия предложила сжиженный природный газ, поставки СПГ из Германии. Очевидно, здесь есть вопросы цены, нам нужно договориться", - отметил Мадьяр.
Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил в сентябре, что Будапешт готов выполнить требование Брюсселя по отказу от российского газа с октября 2027 года и якобы располагает альтернативными источниками. Глава МИД Венгрии Анита Орбан в начале ноября также заявила, что Будапешт откажется от поставок природного газа из России к осени 2027 года и ищет пути для отказа от российской нефти.
Посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия уважает право Венгрии определять энергетическую политику, но рассчитывает, что страна будет в этом руководствоваться своими интересами, а не политизированными установками Брюсселя.