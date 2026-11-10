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Мадьяр заявил об отчаянии европейцев из-за высоких цен на энергоресурсы

Мадьяр заявил об отчаянии европейцев из-за высоких цен на энергоресурсы - 10.11.2026, ПРАЙМ

Мадьяр заявил об отчаянии европейцев из-за высоких цен на энергоресурсы

Европейцы испытывают разочарование и отчаяние на фоне высоких цен на энергоресурсы, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T19:11+0300

2026-11-10T19:11+0300

2026-11-10T19:11+0300

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БЕРЛИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Европейцы испытывают разочарование и отчаяние на фоне высоких цен на энергоресурсы, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. "Ощущается разочарование среди европейцев, часто отчаяние, которое оправданно, ведь во многих странах значительно выросли цены на энергию", - заявил Мадьяр на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Он добавил, что европейским компаниям будет трудно поддерживать конкурентоспособность из-за дорогих энергоресурсов. "Господин канцлер упомянул, что Венгрия работает над диверсификацией энергоресурсов. Германия предложила сжиженный природный газ, поставки СПГ из Германии. Очевидно, здесь есть вопросы цены, нам нужно договориться", - отметил Мадьяр. Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил в сентябре, что Будапешт готов выполнить требование Брюсселя по отказу от российского газа с октября 2027 года и якобы располагает альтернативными источниками. Глава МИД Венгрии Анита Орбан в начале ноября также заявила, что Будапешт откажется от поставок природного газа из России к осени 2027 года и ищет пути для отказа от российской нефти. Посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия уважает право Венгрии определять энергетическую политику, но рассчитывает, что страна будет в этом руководствоваться своими интересами, а не политизированными установками Брюсселя.

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